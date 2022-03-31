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’Kovid-19’a ’grip’ muamelesi günleri yakın’

Samsun’da korona virüsü (Kovid-19) vaka sayıları son 1 ayda yüzde 90 oranında azaldı.

Sağlık 31.03.2022, 14:29
’Kovid-19’a ’grip’ muamelesi günleri yakın’

Samsun’da korona virüsü (Kovid-19) vaka sayıları son 1 ayda yüzde 90 oranında azaldı.

Kovid-19’un Türkiye’de yayılım göstermesinin ardından uzun bir süre ülkenin en çok vaka sayısına sahip ili olarak dikkat çeken Samsun’dan sevindirici haberler gelmeye başladı. Samsun’daki vaka sayılarının son 1 ayda yüzde 90 oranında azaldığı ve azalmaya devam ettiği ifade edildi.

“Böyle giderse Kovid-19’a ’grip’ muamelesi yapacağımız günler yakın”

İldeki vaka sayılarının düşüşü hakkında açıklamada bulunan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlimizde Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın koordinasyonunda yürüttüğümüz etkili aşı çalışması ve omicron varyantının gücünü kaybetmeye başlamasıyla birlikte, vaka insidans hızımız bir ay içinde yüzde 90 oranında azalarak, yüz binde 1606,32’den 198,36’ya kadar geriledi ve gerilemeye devam ediyor. İl genelinde pozitif vaka sayımız günlük 3500’lerden dün itibariyle 200’lü rakamlara kadar düştü. Bu azalış tablosu devam ederse, Kovid-19’a grip muamelesi yapacağımız, güzel günlerin yakın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

“Yoğun bakımda tedavi, gören hasta sayısı 40’a düştü”

Tedavi gören hastalar hakkında da bilgi veren Oruç, şunları söyledi:

“Sevindirici tablo sonucunda, Kovid-19 nedeniyle hastanelerimizin servislerinde ve yoğun bakımlarında tedavi gören hastalarımızın sayısı da bir hayli azaldı. Bir ay öncesinde, Kovid-19 nedeniyle hastanelerimizde 200’e yakın hastamız yoğun bakımlarda tedavi görürken, bu rakam 40’lara kadar düştü. Aynı şekilde bir ay önce servis koşullarında tedavi gören hasta sayımız 800’e yakınken, bu hafta itibariyle bu rakam 150’lere kadar geriledi. İlçe hastanelerimizde neredeyse hiç yoğun bakım tedavisi gören ya da entübe hastamız kalmadı. Artık kovidli hastalarımıza ayırdığımız servislerimizi, yoğun bakım bölümlerimizi birer birer kapatıyor, eski fonksiyonlarına geri döndürüyoruz.”

“Entübe durumda olan 18 hasta kaldı”

Solunum cihazına bağlı hasta sayısında da azalmanın devam ettiğine dikkat çeken Oruç, “Dün itibariyle il merkezindeki kamu hastanelerimizde ağır hastalık tablosu içinde, entübe durumda sadece 13, ilçelerimizde ise 5 hastamız var. İnşallah, bir an önce bu hastalarımızı da iyileştirip, sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşturmak ve ağır hasta sayımızı sıfıra indirmek istiyoruz. Kovid-19’a karşı toplum olarak, elbirliğiyle beraber sürdürdüğümüz büyük mücadelede, aşının bize kattığı güçle, bu hedefin artık çok uzağında değiliz. Halkımızdan sağlık çalışanları olarak, tek ricamız, bu son adımda, büyüklerimizi koruma adına bir süre daha dikkatli ve sabırlı olmaları. Umarız son bir gayretle, mübarek Ramazan ayını ve 2022 yılını koronanın üzücü gölgesi üzerimizde olmadan geçireceğiz” diye konuştu.

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