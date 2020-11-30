KOVID-19'un en bulaşıcı olduğu günler belirlendi

Bilim insanlarının araştırmalarına göre, korona virüs hastalarının izolasyon sürelerinin kısaltılıp kısaltılamayacağı tartışılıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, korona virüsle enfekte olan insanlarla temas halinde bulunan kişiler için önerilen 14 günlük izolasyon süresinin, ekonomik ve sosyal kayıpları önlemek adına 7 ile 10 arasına düşürmenin planlandığını açıklamıştı.



NTV'de yer alan habere göre, Mart ayından bu yana yapılan araştırmalarda ve korona virüs hastalarının izlenmesi sonrası toplanan veriler ışığında, ağır semptom gösteren korona virüs hastalarının virüsü yayma süresi yirmi güne kadar sürebilirken hafif atlatanların yayma sürelerinin yaklaşık bir hafta olduğu açıklandı.

“İZOLASYON SÜRESİ 5 GÜN OLMALI”



The Lancet Microbe dergisinde yer alan araştırmaya göre, İskoçya St Andrews Üniversitesi'nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı olan ve yapılan analize öncülük eden Dr. Müge Çevik, “İzolasyon süresinin beş gün olarak ayarlanması muhtemelen çok daha mantıklı olacaktır ve daha fazla enfekte insanı kurallara uymaya teşvik edebilir” şeklinde konuştu. İngiltere'de yakın zamanda yapılan bir araştırma, beş kişiden yalnızca birinin semptom geliştirdikten sonra 10 gün boyunca izole edilebildiğini gösterdi.

Dr. Çevik, "Daha fazla test yapsak bile, insanların kendilerini izole etmelerini sağlayamazsak, yayılmayı kontrol edebileceğimizi sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Dr. Çevik ve meslektaşları, hiçbir semptom geliştirmeyen kişilerin semptomatik hastalarla aynı miktarda korona virüs taşıdığını ifade ederlerken bununla birlikte asemptomatik insanların virüsü vücutlarından daha çabuk temizlediğini sözlerine ekledi.

VİRÜSÜN GENETİK PARÇALARI ÜÇ AYA KADAR KALABİLİR



Analiz sonuçlarına göre, KOVID-19'lu kişiler genellikle semptomlarının başlamasından itibaren ilk beş gün hastalığı en çok bulaştırdıkları zamandır. Bununla birlikte hastalar, virüsün genetik parçalarını burunlarında ve boğazlarında ortalama on yedi gün, bazı durumlarda üç aya kadar taşıyabilirler.

Dr. Müge Çevik, “Yaşlı insanlar, gençlere göre daha uzun süre bulaştırıcı olma eğilimindedir, ancak analizdeki hiçbir çalışma, semptom başlangıcından dokuz gün sonra hastalarda virüs tespit etmedi” derken dokuzuncu günden sonra hala testi pozitif çıkan hastaların virüs taşımadıkları, bunun sadece genetik fragmanlar olduğunun altını çizdi. Birçok bilim insanı, 10 gün izolasyon süresinin birçok insan için çok uzun olabileceğini belirtirken, hastaların ekonomik olarak bu kadar süreyi kaldıramayacağı ve on gün sonunda kendilerini hiç hasta hissetmeyeceklerinin altını çizdi.

ABD’NİN 10 GÜNE İNDİRMESİ BEKLENİYOR



ABD, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), korona virüs hastalarının semptomlarının tespit edilmesinden itibaren on gün boyunca karantinada kalmasının yeterli olacağını belirtirken bu fikirler ışığında ABD’de önümüzdeki hafta yeni yönergelerle 14 günlük karantina süresinin 10 güne indirilmesi bekleniyor.



Eylül ayında Fransa, izolasyon süresini on dört günden yedi güne indirirken, Almanya bu süreyi beş güne indirmeyi planlıyor. ABD'de pek çok insan, kendilerini hasta hissetmeye başladıktan bir veya iki gün sonra test yaptırıyor. Bu da tespit edildikten sonra iki ya da üç gün sonra bulaştırıcı özellikleri azalıyor.

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