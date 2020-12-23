Kovid-19'u yüzde 99 oranında yok ettiği iddia edilen maske Türkiye'de

2020 yılının Nisan ayında Alman TUV SUD laboratuarlarında gerçekleşen testlerde onay alan ve Avrupa Birliği’nde (AB) satışına onay verilen 'bakır iyonlu korona maskesi', Amerika ve Avrupa birliği ülkelerinden sonra Türk girişimciler tarafından Türkiye’ye getirildi. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu (UTS) sistemine kayıtlı olan maskenin, yurt dışında yapılan testlerde Kovid-19’u yüzde 99.9 oranında yok ettiği ileri sürüldü.

10 yıldır Adana’da medikal firma işletmeciliği yapan Mehmet Ceyhan, bakır iyonlu maskenin Avrupa Birliği tarafından onay aldığını belirtti. Maskenin içeriğinde bakır iyonları bulunduğundan bahseden Ceyhan, maskeye laboratuar ortamında bakır partiküllerinin emdirildiğini vurguladı. Ceyhan, ‘Bu maske 2020 yılı içerisinde Alman TUV SUD laboratuarlarında zorlu bir testten geçti. Bu test süreci sonunda ise koronavirüsü bir dakika içerisinde öldürdüğü ispatlandı. Bu testlerin ardından bu maske Avrupa Birliği ülkelerinde satışa sunuldu’ dedi.

Mehmet Ceyhan, Kovid-19 salgını sürecinde piyasaya çok fazla kalitesiz maskenin sürülmesinin ardından kaliteli maske arayışına giriştiğini söyleyerek, ‘Araştırmalarımız sonucu yurt dışında kullanılan bu ürünü bulup, girişimlerde bulunarak Türkiye distribütörlüğünü aldık. Şu anda piyasada bulunan maskelerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihazlar Kurumu (UTS) sistemine kayıtlı olması gerekiyor.

Belirli bir kalite sertifikası alınması gerekiyor. Bu ürünlerimizin de kalite sertifikaları ve UTS kayıtları mevcut’ dedi.

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

TWITTER’DAN BİZİ TAKİP EDİN

FACEBOOK’TAN BİZİ TAKİP EDİN