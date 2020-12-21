banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bankalar, Kripto Paralara Kayıtsız Kalmıyor
Bankalar, Kripto Paralara Kayıtsız Kalmıyor
'İnşaatların elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek'
'İnşaatların elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek'
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
ÇOK ENERJİ TÜKETİP, AZ ÜRETİM YAPIYORUZ
ÇOK ENERJİ TÜKETİP, AZ ÜRETİM YAPIYORUZ

Kovid 19 ile mücadelede yeni bir etken madde bulundu

Kovid 19 (koronavirüs) ile bütün dünyada mücadele hız kesmeden devam ederken, bir güzel haber de ülkemizden geldi. Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir AR-GE firması tarafından bulunan K1 etken maddesinin covid 19 ile mücadelede yeni bir umut oldu.

Sağlık 21.12.2020, 12:07
11
Kovid 19 ile mücadelede yeni bir etken madde bulundu

Kovid 19 virüsü ile mücadelede bilimsel olarak kullanılan 15 etken maddeye bir yenisi daha eklendi. AR-GE firması tarafından bilim adamlarıyla yapılan ortak çalışmada elde edilen K1 isimli etken maddenin Kovid 19 virüsü karşısında etkili olduğu ileri sürüldü. Prof. Dr. Gülendam Tümen, “Bu konuda yapılan çalışmalar iki binli yılların başına dayanır. Maddenin antifungal ve antibakteriyel etkisi, Balıkesir Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde mikrobiyolog arkadaşlar tarafından bakılmıştı. Çok yüksek bir antibakteriyel etkiye sahip olduğu bulundu. Hemen bunun arkasından Durukan, maddeyi İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Bölümünde toksite deneylerini yaptırdı. Sonuçları o zamanki Prof. Dr. Süleyman Şener değerlendirdi. Hayvanlar ve bitkiler üzerinde toksitesinin olmadığı bulundu” dedi.

Çalışma hakkında bilgi veren AR-GE firması sahibi Faruk Durukan, “BSL 3 Laboratuvarlarında yapmış olduğumuz çalışma sonucu dünyada kullanılmakta olan antiviral, yani şu an Kovid 19'da kullanılan tüm etken maddelerden daha güçlü yeni bir etken maddeye ulaşmış durumdayız. Dünyada bilindik 14-15 tane etken madde vardı. Bunları şu anda çok iyi geçebilen bir etken madde ürettik. Hatta 20 kata yakın, daha etkili olduğunu gösteriyor. Yaptığımız toksite çalışmaları sonunda da, çeşitli üniversitelerimizde hiçbir toksit değeri olmadığı da ispatlandı” dedi.

Durukan K1'in Türkiye'de üretilmiş bir etken madde olduğunu ifade ederek “Bundan önce, antimikrobiyal çalışmaları da yapılmıştı yaptığımız etken maddenin. Şu anda baktım ki Koronavirüste, dünyada mevcut kullanılmakta olan tüm etken maddelerden daha etkili olduğu ispat edildi. K1 adını vermiş olduğumuz etken madde, tamamen kendi üretimimizdir ve bunu dünyada başka bir yer yapamamaktadır” dedi.

Çalışmaların hızla devam ettiğini ifade eden Faruk Durukan, “Biz şu anda hücre çalışmalarını tamamladık. İkinci faz çalışma, hayvan çalışmaları için Türkiye'de ve dünyadaki, Amerika Birleşik Devletleri hariç, dünyadaki tüm ülkelere diledikleri kadar, ücretsiz etken madde vermeye hazırız. B u ikinci faz çalışmalar için, hayvan çalışmaları için. Amerika'ya vermeyişimizin nedeni de Türkiye'ye ambargo uygulamaları, biz de onlara ambargo uygulayabileceğimizi görmüş olmalarıdır” dedi.

Etken maddenin ileri çalışmaları için etken maddeyi paylaşmaya hazır olduklarını ifade eden Durukan “Elde ettiğimiz etken madde burada görmüş olduğunuz testlerdeki gibi, bunlar hücre çalışmalarıdır. Hücre çalışmalarında gayet başarılı olduğu ispatlanmıştır. Biz etken maddeciyiz, ilaç çalışan tüm firmalara, üniversitelerimize, tüm dünyadaki firmalara da bu etken maddeyi vermeye hazırız. Çünkü bu ilaçta ve aşıda kullanılabilecek bir etken maddedir. Biz ilaç firması değiliz; aşı firması da değiliz. Biz etken madde üreten firmayız. Dünya yeni bir etken maddeye kavuştu. Bütün dünyaya hayırlı olsun diyoruz” dedi.

banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Konyaspor 11 15
13. Başakşehir 12 15
14. Rizespor 12 15
15. Antalyaspor 12 14
16. Gençlerbirliği 12 12
17. Sivasspor 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 15 27
2. Tuzlaspor 13 27
3. Altınordu 14 27
4. Altay 14 26
5. Giresunspor 14 26
6. Samsunspor 14 24
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 13 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Brighton 14 12
17. Fulham 14 10
18. Burnley 12 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11