Koşuyolu Ailesi Geleneksel Futbol Turnuvası’nda, kupa sahibini buldu

Sağlık çalışanları arasındaki birlik duygusunun güçlenmesi için düzenlenen Koşuyolu Ailesi Geleneksel Futbol Turnuvası’nın 3.sü düzenlendi. Düzenlenen turnuvada akciğer nakli olan ve Ecmo tedavisi gören hastalar da penaltı vuruşu yaptı.

Sağlık çalışanları arasındaki birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi, spora teşvik edilmesi amacıyla “Koşuyolu Ailesi 3. Geleneksel Futbol Turnuvası” düzenlendi. Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu sezonu futbol turnuvası heyecanı 3 hafta boyunca Cevizli Halısaha Spor Tesisinde gerçekleştirildi. Koşuyolu Ailesinin oluşturduğu 13 takımın forma giydiği turnuvada, dün akşam gerçekleştirilen final mücadelesiyle şampiyon belirlendi.

“Lütfen organlarımızı bağışlayalım ve aşılarımızı olalım”

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mehmet Kaan Kırali,”Bugün burada hastanemizin 3. futbol şölenini yapıyoruz. Bu sene bizim için ayrı bir öneme sahip. Yapay akciğer makinesi ile birçok hastamızı ölüm döşeğinden alıp tekrar hayatlarına geri dönmeleri için vesile olduk. Covid’e bağlı ileri akciğer yetmezliğine girip aylarca yoğun bakımda yapay akciğer makinesi dediğimiz "Ecmo" cihazına bağlı kalan hastalarımızdan hayata tutunanların arasında maç gösterisi düşünmüştük. Ve bir penaltı yarışmasıyla bunu sonlandıracağız. Buradan vermek istediğimiz mesaj çok net, lütfen organlarımızı bağışlayalım ve aşılarımızı olalım” şeklinde konuştu.

Ecmo tedavisinin ardından turnuvada yer alan Erhan Çakır, ”Ecmo tedavisi oldum. Uzun bir sürenin ardından sağlığımıza kavuştuk. Şimdi burada halı saha maçında doktorlarımızla bir araya geldik. Bütün doktorlarımız ve ekip arkadaşlarıyla beraber. Allah razı olsun onların sayesinde buralara kadar geldik. Beraber bir keyif maçı yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Akciğer nakli olan ve Ecmo tedavisi gören hastalar, doktorları ile penaltı vuruşları gerçekleştirdiler. Kaleyi koruyan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm. Op. Dr. Mustafa Mert Özgür ise kalecilik performansı sergiledi. Penaltı vuruşunun ardından, Ecmo tedavisi gören ve akciğer nakli olan hastalara Başhekim tarafından madalya takıldı. Turnuvada Kardiyoloji takımını 5-2’lik skorla mağlup eden Radyoloji takımı ise kupaya kavuştu.