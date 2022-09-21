Köse: “Alzheimer hastalığında çevresel faktörler büyük önem taşır”

Derman Bakımevi yöneticisi iş adamı İbrahim Köse, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hastalıkta çevresel faktörlerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Günümüzde sıkça rastlanan ve nörolojik bir rahatsızlık olarak kabul edilen Alzheimerın, geri döndürülemeyen bir hastalık olarak kabul edildiği belirten Köse, tanı ve takip sürecinde büyük bir özen gerektiren Alzheimer hastalığı için farkındalığı artırmak ve hastalığın erken tespitini sağlamak adına 21 Eylülün Dünya Alzheimer Günü olarak kabul edildiğini söyledi. Köse, “Ülkemizde de sıkça görülen Alzheimer hastalığında çevresel faktörler büyük önem taşır. Alzheimer çoğunlukla yaşlılıkla birlikte meydana gelen, beyin hücrelerinin ölmesiyle bunamaya ve hafıza kaybına sebep olan, günümüz için halen geri döndürülemeyen nörolojik bir hastalıktır. Alzheimerın nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte ani yaşanan aşırı üzüntüler, genetik yatkınlık, yaşlılık, kafa travması geçirme, sağlıksız ve dengesiz beslenme, diyabet hastalığı, uyku düzensizlikleri gibi unsurlar Alzheimer hastalığını tetiklemektedir” dedi.

“İleri evrelerde kişileri bakıma muhtaç duruma getirebilir”

Alzheimer hastalığının erken, orta ve şiddetli evre olarak üç aşamada ilerlediğini aktaran İbrahim Köse, “Alzheimer hastalığı, halk arasında ‘bunama’ olarak bilinen Demansın bir türüdür. Alzheimer, kişileri farklı şekillerde etkilediğinden, Demans belirtilerinin zamanlaması ve ciddiyeti, her insanda Alzheimer’ın evreleri boyunca farklı şekilde ilerledikçe değişir. Başlangıç evresinde sadece basit unutkanlıklarla kendini belli eden hastalık, ileri evrelere ulaştığında ise kişiyi bakıma muhtaç duruma getirebilir. Alzheimer hastalığının ilk evrelerinde hasta bakımı evde rahatlıkla karşılanabilir. Fakat ileri evrelerde bu durumun gittikçe güçleşir. Hastalığının ilerlemesi halinde doğru ve uzun süreli bakım için profesyonel bir yardım almak gerekmektedir. Yaşlının 7 gün 24 saat doktor, hemşire, yaşlı bakım teknikerleri tarafından gözetiminin sağlanması, kendi akranlarıyla sosyalleşmesi ve ailelerin bakım yükünü hafifletmesi açısından Yaşlı Bakım Merkezleri önemli modellerdir” diye konuştu.

“Bizim amacımız hastalarımızın konforlu bir yaşam sürmesi”

Derman Bakımevi Yöneticisi İbrahim Köse, yaşlı bakım merkezlerinde hizmet veren personellerin Alzheimer hastalığı konusunda bilgi ve deneyim sahibi olması gerektiğini ifade ederek, “Derman Bakımevi olarak amacımız hastalarımızın zihinsel ve duygusal olarak desteklenmesini, günlük yaşam becerilerinin artırılmasını ve Alzheimer hastalığının gidişinin yavaşlatmasını sağlamaktır. Bu nedenle yaşlı bakım merkezlerinde çalışan personellerin bilgi ve deneyimleri büyük önem taşımaktadır. Hastaların geri kalan yaşamlarında konforlu bir hayat sürmelerini istiyoruz. Özellikle Alzheimer hastalığında kurumların fiziksel koşullarının yeterliliği çok önemlidir. Kuruluşun fiziksel koşulları öz bakımını yerine getiren ve getiremeyen yaşlılar için özel dizayn edilmiş olmalıdır. Yaşlı bakım merkezlerinde profesyonel bir hizmet verebilmek için kurum bünyesinde Sağlık Servisi, Sosyal Servisi, Beslenme Servisi ve Fizyoterapi Servisi bulunmak zorundadır. Alzheimer, yalnızca hastanın kendisini değil yakınlarını da psikolojik ve sosyal anlamda da etkileyen bir hastalıktır. Bu nedenle Alzheimer teşhisi almış hasta ile daha iyi iletişim kurabilmek, ilgilenebilmek ve çaresizlik duygusuyla başa çıkabilmek için, hasta yakınlarına da sosyal hizmet uzmanlarımız ve hemşirelerimiz gerekli desteği sağlamaktadır” şeklinde konuştu.