Yakın Doğu Üniversitesi’nin, COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2’nin hücrelere bulaşmasını önlemek amacıyla geliştirilmesinde proje ortağı olduğu Koruyucu Burun Spreyi “Endovir Stop”, İtalya'da COVID-19’la mücadelede kullanılmaya başlandı. Milano’da eczanelerde standları açılan “Endovir Stop”, özellikle risk grubunda yer alan ve temaslı kişilerin virüsten korunmasını amaçlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, MAGI Grup ve Avrupa Biyoteknoloji Derneği ile patent ortağı olduğu Endovir Stop’un, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerde üretim haklarına da sahip.

Yakın Doğu Üniversitesi, Perugia Üniversitesi, Avrupa Biyoteknoloji Derneği (EBTNA) ve İtalyan MAGI Group ortaklığında geliştirilen Endovir Stop, bir yandan üst solunum yoluyla bulaşan başta SARS-CoV-2’nin de bulunduğu patojenlerin hücrelere bağlanmasını engelleyip diğer yandan antiviral etkisi ile virüsleri öldürerek çift yönlü bir koruma sağlıyor.

Doğal Bileşenlerle Virüsü Etkisiz Hale Getiriyor...

Zeytin yaprağı özünden elde edilen, doğal içerikli bir ürün olan Endovir Stop, burun ve ağız yoluyla uygulanan, anti-viral ve anti-oksidan özellikler taşıyan bir sprey. İtalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan laboratuvar deneylerinde hücrelere toksik etki yaratmadığı görülen Endovir Stop’un, gönüllüler üzerinde gerçekleştirilen denemelerinde de yan etkisi olmadığı belirlendi. Ayrıca, farklı hücre kültürü çalışmalarında içerdiği doğal bileşenlerle SARS-CoV-2’ye karşı etkili olduğu saptandı. Böylece koruyucu gıda takviyesi niteliğindeki burun spreyinin üretim ve satış aşamasına geçildi.

Özellikle risk grubunda yer alan ve temaslı kişilerin virüsten korunmasını amaçlayan Endovir Stop, burun ve ağız yoluyla uygulandığında, üst solunum yoluyla bulaşan virüslerin hücrelere girmesini önleyecek bir kalkan oluşturarak, fiziksel bir savunma sağlıyor. Ayrıca virüsleri inaktive ederek bulaşıcılığını engelliyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel

KKTC ve Türkiye'de Kullanımı için Hazırlıklar Sürüyor...

Yakın Doğu Üniversitesi, İtalya’da eczanelerde ve online olarak atışa sunulan koruyucu sprey Endovir Stop’u, KKTC ve Türkiye'de de üretmek için Tarım ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile temaslarını sürdürüyor. Gerekli izinlerin alınması ile birlikte Yakın Doğu Üniversitesi, COVID-19’dan koruyan burun spreyi Endovir Stop’u üreterek, KKTC, Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerde halkın kullanımına sunacak.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Endovir Stop, Yakın Doğu Üniversitesi'nin, bilimi toplum yararına patente ve ürüne dönüştürme stratejisinin önemli bir sonucudur.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, COVID-19 salgınının yayılımını yavaşlatmak amacıyla geliştirilen Endovir Stop’un İtalya'da satışa sunulmasının, Yakın Doğu Üniversitesi'nin, bilimi toplum yararına patente ve ürüne dönüştürme stratejisinin önemli bir sonucu olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak geliştirme ve test edilme aşamalarında aktif olarak yer aldığımız ve patent ortağı olduğumuz Endovir Stop’u, gerekli izinlerin ardından üreterek KKTC ve Türkiye’de halkımızın kullanımına sunmak istiyoruz” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Endovir Stop, COVID-19’la mücadelede önemli bir katkı sunacak.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, koruyucu burun spreyi Endovir Stop’un, COVID-19 salgını ile mücadelede önemli bir katkı sağlayacağını söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, gerçekleştirdikleri laboratuvar testleri ve gönüllüler üzerinde yapılan denemelerin, doğal bileşenlerden oluşan Endovir Stop’un, güvenli, virüsün hücreye geçişini engelleyici nitelikte ve SARS-CoV-2’ye karşı etkili olduğunu gösterdiğini söylüyor.