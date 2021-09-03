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'Koruyor mu, korumuyor mu?' tartışmalarına son: Maskelerin koronavirüsten koruma oranı açıklandı

Yale Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, maskelerin corona virüsün yayılmasını engellediği tekrar ortaya çıktı.

Sağlık 03.09.2021, 15:08 03.09.2021, 15:12
'Koruyor mu, korumuyor mu?' tartışmalarına son: Maskelerin koronavirüsten koruma oranı açıklandı

Koronavirüs’e karşı önlemlerin başında gelen maskeler ile ilgili bugüne kadar yapılan en büyük araştırma yayımlandı.

ABD’de yapılan çalışmada, Bangladeş’te yaşayan 340 bin kişi incelenirken maske takmanın Covid-19’un yayılmasını yüzde 9 oranında önleyebileceğini ve özellikle cerrahi maskelerin 60 yaş ve üzeri kişilerde enfeksiyonu yüzde 35 oranında azaltabileceği tespit edildi.

Bangladeş’in 600 köyünde yaşayan 340 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada, maske takmanın Covid-19’un yayılmasını yüzde 9 oranında önleyebileceği belirtilirken ve özellikle cerrahi maskelerin 60 yaş ve üzeri kişilerde enfeksiyonu yüzde 35 oranında azaltabildiği tespit edildi.

Corona virüsün ortaya çıktığı günden bu yana yapılan maske araştırmalarının laboratuvarlarda ve hastanelerde gerçekleşen daha küçük çalışmalar olduğu aktarılırken yeni bulguların gerçek dünya verileri olduğu bildirildi.

Çalışmaya katılan kişilerin yüzde 29’unun sürekli maske taktığı aktarılırken, araştırmacılar maske takmanın daha evrensel olduğunu, onların sunduğu korumanın muhtemelen çok daha büyük olacağını söyledi.

California Üniversitesi çevre sağlığı bilimlerinde bilim insanı yardımcı doçent ve çalışmanın ortak yazarlarından biri Laura Kwong, "Bu, insanların maske takmasını sağlayıp sağlayamayacağımızı ve maskelerin işe yarayıp yaramadığını görmek için bir laboratuvar çalışmasının kontrolünü dünyadaki insanların gerçek hayattaki eylemleriyle birleştiren gerçekten sağlam verilerdir" dedi.

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