banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı

Koronoavirüs vakalarında Zonguldak iki haftanın birincisi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Korona virüs tablosuna göre Zonguldak ikinci haftada da yüksek vaka sayıları nedeniyle birinci oldu. Vatandaşlar alınan tedbirlere uyulması gerektiğini söylerken, aşının önemine vurgu yaptı.

Sağlık 18.10.2021, 12:28
Koronoavirüs vakalarında Zonguldak iki haftanın birincisi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Korona virüs tablosuna göre Zonguldak ikinci haftada da yüksek vaka sayıları nedeniyle birinci oldu. Vatandaşlar alınan tedbirlere uyulması gerektiğini söylerken, aşının önemine vurgu yaptı.

2-8 Ekim 2021 tarihlerini kapsayan haftalık vaka sayılarına göre Zonguldak 551,76 ile yine birinci oldu. Haftalık vaka sayıları ile iki hafta peş peşe en yüksek vaka sayısına sahip olan Zonguldak’ta vatandaşlar aşı çağrısında bulundu. Buna karşılık aşı oranı da Türkiye genelini geçti. İkinci doz aşı yapılma oranı Türkiye’de yüzde 76,21 iken Zonguldak’ta bu oran yüzde 78,8 olarak açıklandı.

Hastane çalışanı olduğunu ifade eden Ayhan Çıvak, hastanelerin aşı olmayanlarla dolu olduğunu söyleyerek aşının önemine vurgu yaptı. Çıvak, "Bıktım artık. Ben hastanede çalışıyorum. Nefes alacak halim kalmadı. Hastaneler aşı olmayanlarla dolu. Çoğu aşısız. Aşı önemli" diye konuştu.

Aldıkları tedbirler sayesinde Korona virüse yakalanmadıklarını anlatan Aygül Özgü, "Durum kötü. Çocuklarımız okula da gidiyor. Herkesin tedbirini, korunmasını daha çok isteriz. Çalışanlarımız tamam ama işi olmayanların çarşıya gelmemesi gerekiyor. Kadınlar gereksiz yere dolaşıyor. Ben bu hastalığı yaşamadım. Ekstra bir tedbir almadım. Sürekli evde temizliğimiz olsun. Çocuklarımızın kıyafetlerini değiştirelim, hijyenlerine dikkat edelim. Çok şükür hasta olmadık. Karadeniz illeri için özel bir tedbire gerek yok. Normal tedbirler yeterli" diye ifade etti.

Karadeniz illeri için özel bir tedbir alınması gerektiğini ifade eden Ajda Kütükçü de, "Karadeniz illeri için özel bir tedbir alınmalı. Temizlik konusunda tedbirler alıyoruz. Biz bu hastalığı yaşamadık. Aldığımız tedbir sayesine daha hiç hasta olmadık" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2