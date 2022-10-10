Koroner arter hastalarına güvenli ve konforlu tedavi yöntemi: Atlas

Ar-Ge ve üretim kampüsünde geliştirilip koroner arter hastalığının tedavisinde güven ve konforu sağlayan Atlas İlaçlı Koroner Stent Sistemi, koroner arter hastalığının tedavisinde etkileyici klinik sonuçlar veriyor.

Koroner arter hastalığı, kalbi besleyen, kalp tarafından pompalanan temiz kanı tüm vücuttaki damarlara taşıyan atar damarların daralması veya tıkanması sonucu kan akımının azalması ya da tamamen kesilmesine bağlı olarak ortaya çıkar. Plak adı verilen yapıların damar duvarlarında biriken kolesterol ve çeşitli hücreler nedeniyle ortaya çıkması ve damar sertliği olarak da bilinen Ateroskleroz, hastalığın altında yatan asıl neden olarak bilinmektedir. Uzmanlara göre hayati öneme sahip bu damarların tedavi edilmemesi durumunda koroner arter hastalığı yaşayanlarda embolik hastalıklara ve sonucu ölüm olabilecek ciddi sağlık problemlerine sebebiyet verebiliyor.

Üstün esneklik ve kanıtlanmış ilaç salınım yeteneği

INVAMED Ar-Ge ve üretim kampüsünde geliştirilip koroner arter hastalığının tedavisinde güven ve konforu sağlayan Atlas İlaçlı Koroner Stent Sistemi, koroner arter hastalığının tedavisinde etkileyici klinik sonuçlar veriyor. INVAMED tarafından, lokal anestezi altında hastaya uyanıkken uygulanan işlem hakkında yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Kılavuz tel üzerinden koroner arter lümenindeki stenotik bölgeye özel boyutta tasarlanmış balon üzerinde taşınan kollabe durumdaki Atlas Koroner Stent hedef bölgeye yerleştirilir. Güvenli ve rahat bir şekilde hedef bölgeye ulaşım sağlandıktan sonra balon kontrollü olarak şişirilerek Atlas Stent damar duvarına gömüldükten sonra balon indirilerek geri çekildiğinde Atlas Stent metal iskeleti ile hedef damar duvarına tutunur ve lümen açıklığının oluşması sağlanır. Atlas Stent damar duvarına yerleştirildikten sonra biyobozunur PLGA polimer katmanları sayesinde sirolimusun yaklaşık 8 haftalık bir süreç içerisinde kontrollü olarak salınımını sağlar ve bu süre zarfı içerisinde var olan plak eritilerek yeni bir plak oluşumu da engellenmiş olur.”