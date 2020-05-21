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Koronayı yenen sağlık çalışanlarından penguen dansı

Yeni tip korona virüs salgınına karşı en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarından 2’si yakalandığı hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. İki kadın personel hastalığı yenmelerini 2 mesai arkadaşıyla penguen dansı yaparak kutlarken o anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Koronayı yenen sağlık çalışanlarından penguen dansı

Yeni tip korona virüs salgınına karşı en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarından 2’si yakalandığı hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. İki kadın personel hastalığı yenmelerini 2 mesai arkadaşıyla penguen dansı yaparak kutlarken o anlar renkli görüntüler oluşturdu.

21 Mayıs 2020 Perşembe 11:53
2011 Okunma
Koronayı yenen sağlık çalışanlarından penguen dansı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı en ön saflarda görev yapan sağlık çalışanları da zaman zaman hastalığı yaşıyor. Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde veri giriş bölümünde çalışan 2 kadın personel de korona virüse yakalandı. Sağlık çalışanları başarılı tedavilerinin ardından iyileşerek görevlerine yeniden döndü. Görevlerine dönen 2 kadın, hastalığı atlatmalarını 2 mesai arkadaşıyla penguen dansı yaparak kutladı. Üstlerinde beyaz tulumları yüzlerinde maske ve gözlükleriyle dans eden sağlık çalışanlarının o anları ise renkli görüntüler oluşturdu.

Son Güncelleme: 21.05.2020 11:55
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