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Koronayı yenen kadını alkışlarla uğurladılar

ADANA'DA YENİ TİP KORONA VİRÜSÜ YENEN 61 YAŞINDAKİ KADIN, SAĞLIK GÖREVLİLERİ TARAFINDAN ALKIŞLARLA UĞURLANDI.

Koronayı yenen kadını alkışlarla uğurladılar

ADANA'DA YENİ TİP KORONA VİRÜSÜ YENEN 61 YAŞINDAKİ KADIN, SAĞLIK GÖREVLİLERİ TARAFINDAN ALKIŞLARLA UĞURLANDI.

23 Nisan 2020 Perşembe 11:51
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Koronayı yenen kadını alkışlarla uğurladılar

Adana’da yeni tip korona virüsü yenen 61 yaşındaki kadın, sağlık görevlileri tarafından alkışlarla uğurlandı.

Yeni tip korona virüse yakalanıp hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşlar, bir biri iyileşmeye ve sağlık çalışanları tarafından alkışla uğurlanmaya devam ediyor. Adana’da da Seyhan Devlet Hastanesine korona teşhisi konularak tedavisi başlanan Hamidiye Metin (61) bugün yapılan son testleri negatif çıkınca hastaneden taburcu edildi. Sağlık görevlileri bu müjdeli haberi Metin’in kaldığı hastane odasının kapısını kendisine haber verdi. Odadan çıkan Metin’i sağlık görevlileri alkışlarla "Geçmiş olsun" dedi. Metin ise alkışa selamla karşılık verip teşekkür etti. Hamidiye Metin’i kapıda bekleyen bir yakını ise sağlık görevlilerine "İyi ki varsınız Allah yardımcınız olsun" diyerek teşekkür etti.

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