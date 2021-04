Koronayı atlatan Mustafa Sarıgül uyardı: Kapanma olmazsa çok büyük ekonomik ve sosyal yıkıma neden olabilir

Sarıgül, “Bir aylık kapanma yapalım ve bir yılı kurtaralım. 1 ay için kapanma kararı almazsak bu yılı tamamen kaybedebiliriz. Bu da çok büyük ekonomik ve sosyal yıkıma neden olabilir” dedi.

Bir süre önce koronavirüse yakalanarak tedavi altına alınan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sağlığına kavuştuktan sonra ilk kez kameraların karşısına geçti. Partisinin Beşiktaş Ulus’ta bulunan ofisinde bir basın açıklaması yapan Mustafa Sarıgül, koronavirüsün etkilerinin azaltılması için bir aylık kapanma çağrısında bulundu.

‘Kapanma olmazsa çok büyük ekonomik ve sosyal yıkıma neden olabilir’

Sarıgül Türkiye'nin ve dünyanın önemli bir sıkıntıdan geçtiğini belirterek, "Bu nedenle bir ay boyunca mutlaka kapanma olmalıdır. Gıda, güvenlik, iletişim ve sağlık dışındaki sektörlerde tamamen uzaktan çalışma modeline geçilmesi lazım ve bu şekilde personelin işlerinin yürütülmesi gerekmektedir. Esnaf, çiftçi ve KOBİ’ler için tüm vergi borçları en az 90 gün süre ile mutlaka ertelenmelidir. Turizm, restorancılık, ulaşım gibi tüm hizmet sektörlerine 6 ay ödemesiz 24 ay vadeli kredi mutlaka hayata geçirilmelidir. Tiyatro, müzik, sinema sektörleri ve sanatçılarımıza özel bir destek mutlaka sağlanmalıdır. Resmi veya gayri resmi tüm etkinlikler, toplantılar, buluşmalar kesinlikle ertelenmeli, siyasi parti toplantıları 10 kişiyi geçmemelidir ya da mümkünse online olarak yapılmalıdır. Sağlık personelinin tamamı için eve servis, çocuklarına özel kreş, özel taşıt imkanları gibi imkanlar sağlanarak yükleri azaltılmalıdır. Eğer 1 ay için bu kararı almazsak bu yılı tamamen kaybedebiliriz. Bu da çok büyük ekonomik ve sosyal yıkıma neden olabilir” diye konuştu.

‘Şu anda virüs yüksek bulaşma özelliği gösteriyor, kısmi tedbirler işe yaramaz durumda’

Bir aylık kapanma önerisinin siyasi bir çağrı olmadığını ifade eden Mustafa Sarıgül, “Şu andaki virüs tüm gücüyle çok yüksek bulaşma özelliği göstermektedir. Bu nedenle kısmi tedbirler ne yazık ki neredeyse işe yaramaz durumdadır. Kendimizi kandırmayalım. Meselenin ciddiyetini görelim. Türkiye Değişim Partisi olarak pazartesi gününden itibaren bir aylık kapanmayı öneriyoruz. Hiçbir siyasi etki meselesi olmadan bütün siyasi partilerin bir araya gelerek ortak görüşü olarak ülkemizdeki can kayıplarını aza indirmek, dünyada Türkiye’mizin daha saygın bir ortamda olduğunu ve gerçekten pandemiyle mücadelede önemli adımlar attığını bütün dünyaya göstermek açısından bayram sonuna kadar mutlaka bir kapanma öneriyoruz. Bir ayı sıkıntıya sokmazsak yılları sıkıntıya sokabiliriz ve önemli can kayıpları olabilir. Bir Türkiye Değişim Partisi olarak yurttaşlarımızın sağlığını her türlü siyasi çalışmanın önünde tutmaktayız. Bu çağrımız asla ve asla siyasi bir çağrı değildir. Bu çağrıyı insanlık adına, doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, yardımcı personellerimizin hastanede neler çektiklerine şahit olmuş birisi olarak özellikle yapıyorum. Bir aylık kapanma yapalım ve bir yılı kurtaralım” şeklinde konuştu.