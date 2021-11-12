banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...
Ahmet Nur Çebi: Pjanic'in bonservisini almak isteriz...
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den Türkiye'ye teşekkür
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den Türkiye'ye teşekkür
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Koronayı 50’nci yaş gününde yendi

Korona virüs sebebiyle 40 gün yoğun bakımda tedavi edilen kadın, hastalığı doğum gününde yendi. Hastane yönetiminin “Taburcu olabilirsiniz” haberini pasta keserek söylediğini ifade eden kadın, 50’nci yaş gününde hayatının en anlamlı hediyesini aldığını belirtti.

Sağlık 12.11.2021, 14:43
Koronayı 50’nci yaş gününde yendi

Korona virüs sebebiyle 40 gün yoğun bakımda tedavi edilen kadın, hastalığı doğum gününde yendi. Hastane yönetiminin “Taburcu olabilirsiniz” haberini pasta keserek söylediğini ifade eden kadın, 50’nci yaş gününde hayatının en anlamlı hediyesini aldığını belirtti.

İstanbul’da yaşayan 4 çocuk annesi Zeynep Karabulut, yaklaşık 2 ay önce korona virüse yakalandı. Evde tedavi süreci sonrasında solunum sıkıntısı çekmeye başlayan Karabulut, Adatıp İstanbul Hastanesi’ne başvurarak burada tedavi altına alındı. İlk 4 gün covid servisinde tedavi gören fakat solunum yetmezliği artınca yoğun bakım servisine alınan Karabulut, burada 40 gün boyunca tedavi gördü. Tedavi sonrasında ise Zeynep Karabulut, 50’nci yaş gününde hayata yeniden tutundu. Bir buçuk ay süren yaşam mücadelesi sonrasında tedavisinin tamamlandığını ve evine gidebileceğini doktorlar, doğum gününde pasta keserek söyledi. Doğum günü sürprizinin yanı sıra tedavisinin bittiğini öğrenen Karabulut, bu doğum gününde hayatının en anlamlı hediyesini aldığını söyledi.

Yaşam mücadelesini biran bile bırakmadı

Yoğun bakımda gerçekleştirilen tedavi süreci ile ilgili Genel Yoğun Bakım Sorumlusu Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Aytaç Gündüz, “Hastamız yoğun bakım servisimize aktarıldığında çok ciddi solunum yetmezliği çekiyordu. Korona virüs semptomlarının yanı sıra idrar yolu enfeksiyonu da vardı ve bu vücudunu daha güçsüz hale getirmişti. Zeynep Hanım’a kapsamlı bir tedavi uyguladık ve mekanik ventilatör ile solunum desteği sağladık. Yaşam mücadelesini bir an bile bırakmayan hastamız, 40 günün sonunda yoğun bakım servisinden çıkartılarak, yatan hasta servisine alındı” dedi.

Diyabet ve tansiyon hastası olması hastalığın ağır seyretmesinde önemli bir faktör oldu

Zeynep Karabulut’un tedavi süreciyle yakından ilgilenen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Leyla Yılmaz Aydın, “Hastamız, korona virüse yakalandığında ilk hafta şikayetleri hafifken sonra solunum sıkıntısı artış göstermiş. Bu, korona virüslü hastalarda beklediğimiz bir durumdur. Hastamızın aynı zamanda diyabet ve tansiyon hastası olması hastalığın ağır seyretmesinde önemli bir faktör oldu. Bunun yanı sıra hastamız aşılarını tamamlayamadan hastalığa yakalanmış. Tek doz aşılıydı fakat iki doz aşısı olsaydı belki hiç yoğun bakım tedavisine de ihtiyaç duymadan ya da daha kısa süre yoğun bakım yatışı ile hastalığı atlatabilirdi” diye konuştu.

Tedavisi tamamlanan hastamız bugün taburcu olacak

Korona virüs tedavi süreci tamamlanan Zeynep Karabulut’un genel durumunun oldukça iyi olduğunu belirten Aydın, “Hastamız yoğun bakımdaki tedavisi sonrasında yatan hasta servisimize alındı ve bir hafta süresince tedavisine serviste devam edildi. Tedavisi tamamlanan hastamız bugün taburcu olacak ve evine, çocuklarına kavuşacak. Bu güzel haberi kendisine küçük bir doğum günü sürprizi yaparak vermek istedik. 50’nci yaş gününde hayata yeniden tutunan hastamıza sağlıklı, uzun bir ömür dileriz” şeklinde konuştu.

Yaşam mücadelesi vermek hayatımın en büyük sınavıydı

Tedavisini gerçekleştiren doktorlar ve hemşirelerin kendisi için hazırladığı doğum günü sürprizinde taburcu olacağını öğrenen Zeynep Karabulut, “Korona virüse yakalandığım andan itibaren hayatımın en zor günlerini geçirdim. 4 evladım var ve 2 ay boyunca onlardan uzak kalarak, yaşam mücadelesi vermek hayatımın en büyük sınavıydı. Umudumu hiç kaybetmedim, doktorlarıma ve iyileşeceğime olan inancım tamdı ve hayata sımsıkı tutunmayı başardım. Hayatımın en anlamlı hediyesini bana kazandıran değerli doktorlarıma, ilgilerini üzerimden hiç eksik etmeyen hemşirelere ve bu zorlu süreçte canla başla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6