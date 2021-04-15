Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kerim Şişman'ın hastaneden paylaştığı son fotoğraf yürek burktu. Şişman, sosyal medya hesabından helallik istedikten 14 gün sonra hayatını kaybetti. 3 çocuk babası olan Şişman, salgın tedbirleri kapsamında son yolculuğuna uğurlandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve fenalaşarak hastaneye kaldırılan Kerim Şişman, sosyal medya hesabından helallik istedikten 14 gün sonra hayatını kaybetti.
31 MART'TA HASTANEYE KALDIRILDI
Edinilen bilgiye göre, Akyazı Güzlek Mahallesi'nde yaşayan Kerim Şişman (46),rahatsızlanınca durumundan şüphelenerek korona virüs testi yaptırdı. Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu evinde karantinaya giren Şişman, 31 Mart'ta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
SON PAYLAŞIMINDAN GÜNLER SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Durumu hakkında sürekli sosyal medya hesabından arkadaşlarına bilgilendirme yapan Şişman son olarak, "Arkadaşlar hakkınızı helal edin" paylaşımını yaptıktan 14 gün sonra hayatını kaybetti. 3 çocuk babası olan Şişman, Akyazı Güzlek Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrasında salgın tedbirleri kapsamında toprağa verildi.