banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu
Vatandaşlardan 2020 yorumu: 'Böyle bir yıl görmedik'
Vatandaşlardan 2020 yorumu: 'Böyle bir yıl görmedik'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan imamlara talimat!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan imamlara talimat!
Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar oldu?

Koronaya yenik düşen doktora gözyaşı

Samsun’da korona virüse yenik düşen Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Murat Uludoğan son yolculuğuna uğurlandı. Tabutu başında gözyaşı döken 24 yaşındaki oğlu Can Uludoğan’ın ise "Sen benim en iyi arkadaşımdın hem arkadaşım hem babamdın" demesi yürekleri dağladı.

Sağlık 28.12.2020, 16:03
6
Koronaya yenik düşen doktora gözyaşı

Samsun’da korona virüse yenik düşen Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Murat Uludoğan son yolculuğuna uğurlandı. Tabutu başında gözyaşı döken 24 yaşındaki oğlu Can Uludoğan’ın ise "Sen benim en iyi arkadaşımdın hem arkadaşım hem babamdın" demesi yürekleri dağladı.

Samsun’da tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde korona virüse yenik düşen Dahiliye Uzm. Dr. Ali Murat Uludoğan’ın(56) cenazesinde gözyaşları sel oldu. Yüzlerce sağlık çalışanı ve hastane personelin katıldığı cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Eşi Filiz Uludoğan, çocukları Ceren ile Can Uludoğan, anne Zerrin Uludoğan ve baba Dinçer Uludoğan, korona virüse yenik düşen doktor Murat Uludoğan tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada oğlu Can Uludoğan’ın, "Hani 1 ay sonra gelecektin. Sabrettik. Sen benim en iyi arkadaşımdın. Hem babamdın hem arkadaşımdın. Bambaşka biriydin. Can yoldaşımdın" demesi herkesi gözyaşlarına boğdu.

"Kurallara uymayanlara hakkımızı helal etmiyoruz"

Cenaze töreni ilk olarak hastane önünde gerçekleşen konuşmalar ile başladı. Törende konuşan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Abdül Celil Kayabaş, "Gerçekten çok üzgünüz. Sadece bir hekim arkadaşı değil, aynı zamanda çok yakın bir ağabeyimizi kaybettik. Entelektüel bir insanı kaybettik. Pandemi boyunca en ön safta mücadele eden arkadaşımızı kaybettik. Yoğun bakımda 10-15 gün takip etmek zorunda kaldım. Bu çok ağır bir yük. Pandemiyi görmezden gelen, Covid-19 virüsünü hafife alan, bu konuda herhangi bir şey yapmayanlara biz hakkımızı helal etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Nasıl dayanacağız yokluğuna bilmiyorum"

Dahiliye Servisi Sorumlu Hemşiresi Türkan Seren gözyaşları içerisinde, "Onu anlatmaya kelimeler yetmez. Çok mükemmel bir doktordu, arkadaştı. Herkes için gerçekten büyük bir kayıp. Gece 02.00’de arardı, hastasının durumunu sorardı. Bu kadar mükemmel bir doktoru bu zamanda kaybettik" dedi.

"Herkesin ağabeydi"

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, vefat eden Ali Murat Uludoğan’ın işine aşık, hastasıyla bütünleşen bir insan olduğunu belirterek, "Yardımseverliliği, alçak gönüllüğü, hoşgörüsü zaman bilemeden çalışmasıyla çok iyi bir insandı. Kalbini kırdığı dediğimiz bir tane çalışanımız yok. Herkesin ağabeydi" şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ise, "Kamuda çalışan 4’üncü şehidimizi verdik. Hastaları ve kendi çalışma arkadaşları tarafından çok sevilen bir hekimdi. Mekanı cennet olsun diyorum. İnşallah son olur ve başka kayıp vermeyiz" diye konuştu.

"Korona virüste 4’üncü kayıp"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da, "Şu ortam, merhum doktorumuzun ne kadar çok sevildiğinin şahididir. Bu duygu yoğunluğu da bunu açık bir şekilde göstermektedir. Gerçekten tüm sağlık camiasına, meslektaşlarına ağabeylik yaptığını, küçüklere karşı hep saygılı olduğunu buradaki çalışma arkadaşları güzel bir şekilde anlattılar. Sağlık camiası olarak kan kaybettik. Dün 3’üncü kaybımızı verdik Bafra ilçemizde. Bu doktorumuzu da dün akşam itibarıyla kaybettik. Covid-19 ile mücadelenin ne kadar önemli olduğunu, şakaya gelir bir tarafının olmadığını, gerçekten bir insan hakkı meselesi olduğunu, kul hakkı meselesi olduğunu biliyoruz. Bu manada hepimize düşen görev, korona virüsle mücadelede kendimizi korumaktır" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Dr. Ali Murat Uludoğan için Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde helallik alındı. Daha sonra Uludoğan’ın cenazesi Kıranköy Mezarlığı’nda defnedildi.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
14°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Alanyaspor 15 27
3. Gaziantep FK 14 27
4. Fenerbahçe 14 26
5. Beşiktaş 13 25
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Göztepe 15 19
11. Kasımpaşa 15 19
12. Konyaspor 13 18
13. Rizespor 13 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Ankaragücü 14 12
18. Denizlispor 14 12
19. Gençlerbirliği 13 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 13 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Everton 15 29
3. Leicester City 15 28
4. M. United 14 27
5. Tottenham 15 26
6. Man City 14 26
7. Aston Villa 13 25
8. Chelsea 15 25
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Newcastle 14 18
14. Crystal Palace 15 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12