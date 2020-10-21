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Koronaya yakalanan belediye başkanı Ankara’ya sevk edildi

BAŞKAN TURANLI ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Sağlık 21.10.2020, 14:31
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Koronaya yakalanan belediye başkanı Ankara’ya sevk edildi

Korona virüs testi pozitif çıkan Adıyaman’ın Kahta İlçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaklaşık bir haftadır korona virüs tedavisi gören Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, şikayetlerinin artması üzerine ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kahta Belediyesi basın ofisinden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Yusuf Turanlı, dün sabah şikâyetleri doğrultusunda Kâhta Devlet Hastanesine başvurmuş ve hekimler tarafından tekrar yatışı uygun görülüp, hastaneye yatışı gerçekleştirildi. Başkanımızın kendi talebi üzerine Ankara’ya sevk edilmesi hekimler tarafından uygun görülmüştür.

Başkanımız Sayın İbrahim Yusuf Turanlı, bu gece saat 01.30 sıralarında Sağlık Bakanlığına ait Ambulans Uçak ile Ankara Şehir Hastanesi sevk edilmiştir. Başkanımızın sağlık durumunda endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Başkanımız için dualarınızı istirham ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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