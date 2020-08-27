Koronaya karşı ozon silahı

Nisan ayında Uzman Dr. Nurten Küçükçakır'ın gündeme getirdiği korona tedavsinde ozonun kullanılabileceği fikri gerçek oldu. Japonya’da bilim insanları, ozon konsantrasyonunun korona virüs partiküllerini etkisiz hale getirdiğini açıkladı

Japonya'da bilim insanları ozon gazının korona virüsün tedavisinde kullanılabileceğini açıkladı. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Nurten Küçükçakır, nisan ayında yaptığı açıklamada, ozon molekülünün doğada bulunan doğal gazlardan biri olduğunu belirterek, "Ciddi bir dezenfeksiyon özelliği olduğu için aynı zamanda enfeksiyonlara karşı da koruyucu amaçlı uyguluyoruz. Kronik ve salgın enfeksiyonlarından korunmak ve tedavi amaçlı olarak da aktif şekilde kullanmaktayız" ifadesini kullanmıştı.

Japonya'da ulusal medyadaki haberlere göre, katıldıkları online konferansta Fujita Sağlık Üniversitesi araştırmacıları, ozon gazının insan sağlığı için zararsız kabul edilen milyonda 0,1 ya da 0,05 seviyesindeki kulanımının virüsü yok edebileceğini kanıtladıklarını ileri sürdü.

Buna göre, araştırmacılar Kovid-19 numunesinin yer aldığı sızdırmaz bir odada ozon jeneratörü kullanılarak gerçekleştirdikleri deneyde, 10 saat boyunca düşük düzey ozon konsantrasyonu uygulayarak virüsün nüfuzunu yüzde 90 düzeyde düşürdü.

Araştırmacılardan Murata Takayuki, hastanelerin koronavirüsten temizlenmesenide düşük konsantrasyonlu ozon tedavisinin potansiyel bir yöntem sağlayacağını belirtti.

Takayuki, "Sürekli ve düşük seviyede ozon konsantrasyon tedavisiyle, virüs bulaşımı insanların bulunduğu lokasyonlarda bile düşürülebilir. Özellikle yüksek nemli şartlarda etkili olduğunu tespit ettik." dedi.

Bu kapsamda, üniversitenin Aiçi eyaletindeki hastanesinde hasta odalarına ve bekleme noktalarına enfeksiyon seviyesini düşürmesi için ozon jeneratörleri kuruldu.

Birçok hastalık mikrobunu etkisizleştirebilen ozonun milyonda 1 ila milyonda seviyesindeki konsantrasyonunun, Kovid-19’a karşı etkili olmasına rağmen insan sağlığına potansiyel zararı daha önce ortaya çıkmıştı.

TÜRK DOKTOR NE DEMİŞTİ?

Romatem Bursa Hastanesinde görevli Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Nurten Küçükçakır, pandeminin ilk ayında yaptığı açıklamada, ozonun korona virüs tedavisinde başarılı olabileceğini söyledi.

Küçükçakır, ozonun Türkiye'de son 10-15 yıldır tedavilere destek amaçlı aktif şekilde kullanıldığını belirterek, "Ciddi bir dezenfeksiyon özelliği olduğu için aynı zamanda enfeksiyonlara karşı da koruyucu amaçlı uyguluyoruz. Kronik ve salgın enfeksiyonlarından korunmak ve tedavi amaçlı olarak da aktif şekilde kullanmaktayız." ifadesini kullanmıştı.

"Ozon tedavisinden fayda görebiliriz"



Küçükçakır, ozonun dünyada bulunan en kuvvetli doğal dezenfektan olduğuna dikkati çekerek, şunları söylemişti:

"Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs enfeksiyonuyla savaş veriyoruz. Yeni bir virüs olduğu için korunma ve tedavi anlamlarında farklı yöntemler deneniyor. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlar ile bağışıklık sisteminin yeterince kuvvetli olmadığı hastalar enfeksiyonlara karşı biraz daha risk grubunu oluşturuyor. Bu dönemde tedbiri artırmak amaçlı ozon tedavisinden fayda görebiliriz."

Ozonun kanla karıştırılıp verildiğinde vücutta bağışıklık sistemini kuvvetlendirici özelliğinin olduğunu dile getiren Küçükçakır, söz konusu gazın virüsün insan hücresine girişini de engellediğini anlattı.

"Umut verici durum"

Ozon tedavisine olan ilginin son dönemde ciddi artış gösterdiğini dile getiren Küçükçakır, "Ozon tedavisinin (virüslerden) korunma kısmında etkinliği çok yüksek. Tedavi kısmında da bütün bu etkilerinden dolayı umut vadedecek destekleyici bir tedavi olabilir. İspanya ve İtalya'da koronavirüs enfeksiyonuna karşı tedavide denenmeye başlanmış ve gerçekten etkin sonuçlar elde edilmiş" diyerek umudunu dile getirmişti.