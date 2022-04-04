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Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı!
Koronavirüsün XE adı verilen yeni varyantının ortaya çıktığı İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi semptom listesini güncelledi. İşte koronavirüsün 9 belirtisi...
Sağlık 04.04.2022, 16:39
İngiltere'de 'XE' adı verilen yeni varyant ortaya çıkarken ülkenin sağlık kuruluşu NHS, Koronavirüs semptom listesini güncelledi.
İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, NHS listeye 9 yeni semptom birden ekledi.
Vücut ağrıları, burun akıntısı ve ishal, NHS semptom listesine eklenen dokuz yeni Kovid-19 belirtisi arasında yer aldı.
NHS'in güncellediği koronavirüs listesinde yer alan 9 yeni semptom şöyle..
- Nefes darlığı
- Yorgun veya bitkin hissetmek
- Vücut ağrısı
- Baş ağrısı
- Boğaz ağrısı
- Tıkalı burun veya burun akıntısı
- İştah kaybı
- İshal
- Halsizlik
YENİ VARYANT XE KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?
İngiltere'nin sağlık kurumu, XE varyantının ilk olarak 19 Ocak'ta tespit edildiğini ve yeni varyantın 637 vakada tespit edildiğini bildirildi.