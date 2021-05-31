Koronavirüsün ilk görüldüğü hastanın kimliği tespit edildi!

2019'un sün günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) son günlerde yeniden laboratuvar sızıntısı iddiaları ile gündemde.

Dünya genelinde 3.5 milyondan fazla insanın hayatına mal olan virüs ile ilgili çok konuşulacak bir iddia daha geldi.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, bilim insanları, koronavirüse yakalanan ilk kişi olabilecek bir aday belirlemeyi başardı.

Araştırmacılar 'sıfırıncı hasta' olarak tabir edilen kişiyi tespit ettiklerini açıkladı.

Bu kişinin 61 yaşında Çinli bir kadın olduğu, ve hastalığın belirtilerini kasım ayında yani resmi vakalarda haftalar önce gösterdiği belirlendi.

Çin şimdiye kadar 8 Aralık'ı 'en erken başlangıçlı vaka' tarihi olarak Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) bildirmişti.

Araştırmayı yapan ekip adına açıklamalarda bulunan veri bilimcisi Gilles Demaneuf şu ifadeleri kullandı;

'Resmi ilk davadan yaklaşık bir ay önce KOvid-19 belirtileri gösteren bir şüpheli vakanın tam adını, yaşını ve adresini tespit edebildik.'

ÇİN'İN HATASI İLE DEŞİFRE OLDU

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, araştırmacılar 'sıfırıncı hasta'yı Çinli yetkililerin yaptığı bir hata sonrası bulabildi.

İddiaya göre, hastanın Zhuodaoquan Caddesi'nde yaşadığını gösteren bir Çin tıp dergisine yanlışlıkla ekran görüntüsü gönderildi.

Söz konusu cadde, Wuhan'ın merkezi test laboratuvarlarına ve virüsün şehrin 11 milyon nüfusu arasında yayılmasında çok önemli bir rol oynadığı düşünülen metro ağına oldukça yakın olması dikkatlerden kaçmadı.

Ancak söz konusu iddia ne araştırma ekibi ne de Çin tarafından kabul edilmedi.