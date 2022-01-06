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Koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu

Dünya üzerinde 5 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs, yeni varyantlar üzerinden tehlike saçmaya devam ediyor. Koronavirüsün Omicron ve Delta varyantları ile grip arasındaki belirtiler büyük benzerlikler taşırken, 3 hastalığın ortak semptomu ise öksürük olarak göze çarpıyor.

Sağlık 06.01.2022, 12:47
Koronavirüsün Delta ve Omicron varyantlarıyla gribin ortak semptomu

Son dönemlerde artan koronavirüs vakaları, vatandaşları endişelendiriyor. Ülke genelinde kış mevsimi nedeniyle artan grip vakaları da koronavirüsün varyantları ile karıştırılabiliyor. Delta varyantıyla birlikte Omicron varyantının da etkisiyle artan vakalar, semptomları nedeniyle griple sık sık karıştırılabiliyor. Koronavirüsün Delta ve Omicron varyantları ile grip arasında görülen farklılık ve benzerlikler de merak ediliyor.

DELTA VE OMİCRON VARYANTI İLE GRİP BENZERLİKLERİ

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, üç hastalığın semptomlarının neler olduğu ve hangi sıklıkla görüldüğüne ilişkin açıklamada bulundu.

GRİP BELİRTİLERİ

Gribin sık görülen belirtilerinin öksürük, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı olduğunu aktaran Oğuztürk, hapşırığın az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerden olduğunu ifade etti.

DELTA BELİRTİLERİ

Delta varyantında ise öksürük, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı, nefes darlığı şikayetlerinin sık görüldüğüne dikkati çeken Oğuztürk, hapşırık, burun akıntısı ile koku ve tat kaybının az görülen semptomlardan olduğunu aktardı.

"ŞİKAYET BAŞLADIĞI AN TEST YAPTIRMAK ÖNEMLİ"

Oğuztürk, Kovid-19'un iki varyantı ile mevsimsel gribin semptomlarının birbirine çok benzediğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Üç hastalığın da belirtileri birbirine çok benziyor. Bu nedenle ayırt etmek oldukça zor ve her hastada farklı semptomlar ve şikayetler gözlemliyoruz. Dolayısıyla şikayetler başladığı andan itibaren PCR testi yaptırılması çok önemli. Özellikle Omicron varyantı çok hızlı yayıldığı için erken dönemde test yaptırılması ve izole olunması pek çok kişinin hastalığa yakalanmasını engellemiş oluyor."

"HASTALIK YOKTUR HASTA VARDIR"

Hekimlerin "Hastalık yoktur hasta vardır" prensibi doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Oğuztürk, bu nedenle hastayı farklı bakış açılarıyla değerlendirmek zorunda olduklarını, çünkü hiç ummadıkları anda şikayet ve semptomların ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Oğuztürk, Omicron varyantının sık görülen semptomlarının başında da öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığının geldiğini, ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu kaydetti.

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