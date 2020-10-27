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KORONAVİRÜSÜ NEDEN ÇOK BULAŞICI?
Amerikalı bilim insanları COVID-19’a yol açan Corona virüsünün gripten ve 2003 yılında görülen SARS virüsünden 2 kat daha bulaşıcı olduğunu tespit etti. SARS’ta bir kişi 3 kişiye hastalık bulaştırırken, Çin’in Wuhan kentindeki her hasta 5-6 kişiye virüs bulaştırdı. Bu da 5 kişinin 250 kişiye ve onların da 6000 kişiye COVID-19 bulaştırdığı anlamına geliyor! Bunun bir nedeni virüsün en küçük tükürük damlasıyla bile insana geçebilmesi ama tek nedeni bu değil. Corona virüsü neden bu kadar bulaşıcı?
Sağlık 27.10.2020, 10:38 27.10.2020, 10:49
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YANILTMA USTASI BİR VİRÜS
Enfeksiyonun ilk aşamalarında virüs insan vücudunu aldatabiliyor. Koronavirüs ciğerlerimiz ve solunum yollarımızda harıl harıl faaliyet gösterirken, bağışıklık sistemimize kendini belli etmemeyi başarabiliyor.
Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Paul Lehner "Bu virüs çok zeki, burnunuzda bir virüs fabrikası kurulmuşken kendinizi çok iyi hissedebiliyorsunuz" diyor.
Vücudumuza bir virüs girdiğinde hücrelerimiz normal olarak interferon adı verilen kimyasal bir madde salgılayarak bağışıklık sistemimize ve vücuda alarm veriyor.
Fakat koronavirüs bu kimyasal maddenin salgılanmasını vücudu "kandırarak" engelliyor. Bunu o kadar iyi yapıyor ki hastalandığımızın farkına bile varmıyoruz.
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