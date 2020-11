Koronavirüsü hafif geçirmek için 10 öneri

Koronavirüsün bulaşmasını önleyen veya koronavirüsü tedavi edebilen herhangi bir besin olmasa da sağlıklı ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve düzenli uyku bağışıklık sistemini güçlendirerek, koronavirüsü hafif geçirmemizi ve koronavirüsten korunmamızı sağlayabilir. Biruni Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gamze Çakaloğlu koronavirüsten korunmak veya koronavirüsü hafif semptomlarla geçirmek için 10 etkili öneri sıraladı.

D vitamini depolarınızı doldurun!

Yeterli D vitamini seviyesine sahip kişilerin hastalığa yakalanma oranı yüzde 52 azalıyor. D vitamini bağışıklık sisteminde kritik bir rol oynuyor. Yapılan araştırmalar yeterli D vitamini alamayan kişilerin hastalığı daha ağır geçirdiğini kanıtlıyor. D vitamininin en iyi kaynağı güneş olmasıyla birlikte, öğle saatlerinde 30 dakika güneşlenmek ve D vitamininden zengin besinler; somon, alabalık, pisi balığı, kılıç balığı, yumurta, süt çeşitleri ( yağ oranı düşük sütler, badem sütü, soya sütü) ve kültür mantarlarını beslenmenizde bulundurmak bağışıklık sisteminizi güçlendirir

Etkili bir enfeksiyon savar olan C vitaminini düzenli alın!

Koronavirüs gibi viral enfeksiyonlar ile savaşta, C vitamini içeren besinleri ve bunlardan yapılmış sebze suları tüketmek etkilidir. Yüksek miktarda C vitamini içeren besinler; kuşburnu, hibikus, kızılcık, brokoli, karnabahar, renkli biberler, maydanoz, kivi, ıspanak, alabaş, limon, portakal, greyfurt.

Bağışıklık sisteminin kalkanı Çinkoyu ihmal etmeyin

Çinko bağışıklık sisteminin temel öğelerinden biridir. Çinko değerlerini besin yoluyla desteklemek için ana ve ara öğünlerinizde özellikle balık, et, karaciğer, buğday tohumu, kabak çekirdeği, ayçiçeği çekirdeği, tüm tahıllar, ceviz, badem, yumurta tercih edin.

Probiyotiklere sofralarınızda mutlaka yer verin!

Besin desteklerinin sindirim sistemi ve bağırsaklar için faydalı olduğunu bildiğimiz kadar bağışıklık sistemi üzerine de önemli etkisi vardır. Bu yüzden laktofermente gıdalar tüketmek önemlidir. Evde fermente edilmiş turşular özellikle pancar ve lahana turşusu, kombucha, sirkeler önemli doğal probiyotik kaynaklarındandır.

E vitamini ile bağışıklığınızı destekleyin!

Yeterli miktarda alındığında enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudu koruyor. Soğuk sıkım zeytinyağı, avokado yağı, çörek otu yağı, hindistan cevizi yağı, balık yağları, kabuklu yemişler ve tohum yağları gibi iyi kalite olan fonksiyonel yağları beslenmenizde bulundurmanız bağışıklığınızı destekler.

Glutatyon ile bağışıklık gücünüzü artırın!

Vücudumuzun en önemli antioksidanlarının başında gelir ve dolasıyla bağışıklığımızdaki rolü elzemdir. Glutatyon sentezini arttırmak için; yumurta, ev yapımı yoğurt, kefir, beyaz ve kırmızı et, soğan, sarımsak, karnabahar, lahana, et, balık, yumurta, süt ürünleri, et ve kemik suyunu beslenmenize mutlaka ekleyin.

Glutatyon deposu olan bu içeceği bağışıklık sisteminizi arttırmak için tüketebilirsiniz.

• 1 salatalık

• 1 küçük elma

• 2 yaprak kereviz

• 1 avuç ıspanak

• ½ adet limon suyu

• 1 adet havuç

• ½ greyfurt suyu

Tüm malzemeleri mutfak robotuna doldurun. İçilebilecek kıvama gelene kadar robotta çekin.

Kaliteli protein kaynakları tercih edin!

Kaliteli protein kaynaklarının yeterli tüketilmesi, vücutta oluşan yıkımı yapıma çevirmesi ve karaciğer fonksiyonları için oldukça önemlidir. Süt, yoğurt, kefir, ayran, peynir, yumurta, et, organik tavuk, hindi ve deniz balığı gibi gıdalar proteinin en iyi kaynaklarıdır.

İdeal kilonuzu koruyun!

İdeal kiloda olmak bağışıklık sistemi için önem taşır. Çünkü yağ dokusu fazla olan bireylerin savaşçı hücreleri, enfeksiyon ve virüs kovucu mekanizmaları daha yavaştır. Yani obezitenin koronavirüs ve influenza şiddetini arttırdığı, bireylerde nefes alma zorluğunu tetiklediği, virüsün bulaşmasında ilişkili olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar artmaktadır.

Her gün 10-12 bardak su için

Su; tüm vücut sisteminin çalışması, toksinlerin vücuttan atılması, besinlerin hücrelerimize ulaşması ve virüslerin etkisiz hale gelmesine yardımcı olur. Bu nedenle günde en az iki litre su içilmesi genel sağlığımızın korunması açısından önemlidir.

Uyku hijyeninize önem verin!

Sağlıklı kalmak için gereken yaşamsal bazı fizyolojik onarımlar, yalnızca uyku sırasında yerine getirilebilir. Doğru zamanda, yeterli uyku, mental ve fiziksel sağlığı korur. Yapılan araştırmalar düzensiz uykunun bağışıklık sistemini düşürdüğünü göstermiştir. Bu yüzden düzenli ve kaliteli uyumaya özen gösterin. ( günde 6-8 saat)