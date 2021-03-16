Koronavirüsü 24 saatte yok eden ilaç bulundu

ABD’deki Georgia Üniversitesi Biyomedikal Bilimler Enstitüsü’nden bilim adamları, geçmişte influenza (grip) tedavisinde kullanılan Molnupiravir adlı ilacın koronavirüs tedavisinde de etkili bulunduğunu kanıtladı. Hayvanlar üstünde meydana getirilen deneylerde ilaç, virüsü 24 saat benzer biçimde kısa bir sürede engelledi.

Deneyin sonucuna nazaran, Molnupiravir verilen dağ gelincikleri 24 saat sonrasında, Kovid-19 virüsünü öteki hayvanlara bulaştırmadı. Bilim adamlarının, Haziran ayında insan denemelerine başlanan ilaçla ilgili son durumu Aralık ayında dünyayla paylaşılması umut ediliyor.

Araştırma ekibinin başındaki isim Profesör Dr. Richard Plemper, “Ağızdan alınabilen bir ilacın, SARS-CoV-2 bulaşını hızla engelleyebildiği ilk kez yayınlandı. Bu oyunun kuralını değiştirebilir” dedi.

Plemper, daha ilkin ilaçtaki etkin maddenin solunumsal RNA virüslere karşı etkili bulunduğunu, enfekte hayvanlara bu ilacın ağız kanalıyla vermenin yayılan virüs parçacıklarını birkaç kat azaltıp bulaşı mühim seviyede düşürdüğünü fark ettiklerini söylüyor. Plemper. “Bu özellikler, ilacı, COVID-19’un kontrolü noktasında kuvvetli bir aday haline getiriyor” diye konuştu.

İnsan üstündeki deneyleri devam eden ilaç başarı göstermiş olursa koronavirüs hastalarına müdahalenin erken başlaması ve ergonomik bir tedavi sürecinin üç kattan oluşan bir yarar sağlayacağı belirtiliyor:

Hastalığın ilerleyip şiddetli hale dönüşmesi engellenebilir, bulaşıcı dönem kısaltılarak hastaların uzun soluklu izolasyonu sonucunda oluşan duygusal ve sosyoekonomik bedeller hafifletilebilir ve mahalli salgınlar hızla bitirilebilir.

MOLNUPİRAVİR NEDİR?

Molnupiravir, ağızdan alınan ve influenza tedavisi için geliştirilmiş deneysel bir antiviral ilaç. Bileşik nükleosit türevi N4-hidroksisitidinin bir ön ilacı olan Molnupiravir, viral RNA replikasyonu esnasında kopyalama hatalarının eklenmesi kanalıyla antiviral tesir gösteriyor.

Daha ilkin grip ilacı olarak kullanılan Molnupiravir’in, SARS ve MERS virüsleri üstünde de etkili olduğu deneysel çalışmalarla kanıtlanmıştı. İlacın insanoğlu üstündeki tesirini ölçmeye çalışan başka araştırmalar da bulunuyor.