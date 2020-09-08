Koronavirüsten korunmaya antiviral destek
Sağlık, ekonomi ve sosyal anlamda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Günümüzde bilinen en iyi korunma yöntemlerinin; maske, mesafe, hijyen olduğunu ve Covid-19’la mücadelede yeni bir dönemin başlayabileceğini belirten Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Türk Rinoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, “Almanya’da gerçekleştirilen araştırmalar, antiviral ve antibakteriyel özelliği ile bilinen Cistus Creticus bitkisinin, koronavirüs ve grip gibi zarflı virüsler ile mücadelede etkin rol oynayabileceğini gösterdi” açıklamasını yaptı.
Covid-19’a karşı aşı çalışmaları tüm dünyada hızla devam ediyor. Uzmanlar aşının en iyi olasılıkla 2021 yılında bulunacağını belirtiyor. Ülkemizde de etkisini hala sürdüren Covid-19’a karşı şu anda en etkili yöntemin maske, mesafe ve hijyen olduğu biliniyor. Türk Rinoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Gerek, yapılan yeni araştırmaların Cistus Creticus bitki özünü içeren ürünlerin zarflı virüslerle mücadelede destekleyici olduğunun belirlendiğini açıkladı.
Zarflı virüslere karşı etkisi belirlendi
Tüm dünyanın zorlu bir pandemi dönemi içerisinde olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Mustafa Gerek, “Almanya Berlin’de akredite edilmiş bir laboratuvarda yapılan in-vitro çalışmada, Cistus Creticus içeren pastillerin zarflı virüslere karşı 10 dakikalık temas süresinde virüs konsantrasyonunda yüzde 99.9 azalma sağlayabildiği belirlendi. Yapılan bu araştırma doğrultusunda, önümüzdeki dönemde pandemilere neden olan zarflı virüslere karşı büyük oranda antiviral etkinlik gösteren Cistus Creticus bitki özü içeren ürünlerin, Covid-19 ile mücadelede korunmaya katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.
“İkinci dalga yaşanmaması için tedbirlerimizi artırmalıyız”
Ülkemizin salgınla olan mücadelesinde mayıs ayına kadar çok iyi savunma elde edildiğini de sözlerine ekleyen Gerek, “Yaz mevsimi, düğün ve tatil sezonunun açılması ile koronavirüs vaka sayılarında bir artış yaşandı. Bu sayıların önümüzdeki günlerde daha da yukarılara çıkmaması için gereken tedbirleri alarak sosyal hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde Covid-19’un ikinci dalgasıyla mücadele ediliyor. Ülkemizde de ikinci dalga yaşanmaması için kişisel ve toplumsal olarak gereken tedbirleri almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.
Ağız ve yutak bölgesinde bariyer oluşturuyor
Prof. Dr. Mustafa Gerek sözlerine şöyle devam etti: “Cistus Creticus bitkisi antioksidan özelliği ile bilinen bir bitkidir. Cistus Creticus bitkisinin özünü içeren pastiller ağız ve yutak yüzeyi üzerinde bir koruyucu bariyer tabaka oluşturarak virüse karşı etki gösterir. Bu tabaka tip bağımsız olarak virüslerin insan hücre duvarından geçişine engel olmasını sağlar. Bu bariyer sayesinde, virüsün tipinden bağımsız viral enfeksiyonlara karşı koruyucu etki gösterebilir. Cistus Creticus içeren ürünler pandemi döneminde viral enfeksiyonlardan korunmaya yardımcı olabilir.”
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