Koronavirüste son rakamlar açıklandı!

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 235 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 16 bin 881'e yükseldi. Toplamda 21 milyon 490 bin 195 test yapıldı. Bugün yapılan 206 bin 190 testten, 32 bin 102 yeni vaka sayısı, 5 bin 105 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 1 milyon 898 bin 447 olduğu, bugün iyileşen 29 bin 247 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 661 bin 191'de yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 5 bin 988 olduğu açıklandı.

“Kayıplarımızı azaltmak zorundayız”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım” ifadelerine yer verdi.