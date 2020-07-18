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Koronavirüste son rakamlar açıklandı
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının ise 5 bin 458 olduğunu açıkladı.
Sağlık 18.07.2020, 10:45
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Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 17 Temmuz 2020 tarihli son verileri açıkladı. Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 5 bin 458‘e yükseldiği bildirildi. Açıklamaya göre, bugün 41 bin 215 test yapılırken, 926 yeni vaka tespit edildi.
Toplam vaka sayısı 217 bin 799 olurken, bugün iyileşen bin 14 kişi ile birlikte toplam 199 bin 834 kişi iyileşti. Toplam entübe hastası 402 kişi, toplam yoğun bakım hastası bin 226 kişi oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var.Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.
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