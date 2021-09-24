Koronavirüste belirtiler yine değişti! İşte yeni belirtiler

Uzun zamandır tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüsün semptomları yine değişti. Yeni yürütülen bir araştırmaya göre, 'Zoe Covid Belirtileri' olarak bilinen yeni semptomlar koronanın bilinen 5 semptomundan oldukça farklı. Uzmanlar, koronanın soğuk algınlığına benzer 8 belirtisi olduğuna vurgu yaptı.

Dünya genelinde yaklaşık 5 milyon insanın canını alan koronavirüse karşı 5 milyar dozdan fazla korona aşısı yapıldı. Uzmanlar aşılama çalışmaları ile milyonlarca hayatın kurtarıldığının altını çiziyor. Ancak çift aşı olunduğunda dahi Kovid-19'un Delta varyantına yakalanmak mümkün.

VARYANTLARDAN SONRA SEMPTOMLAR DEĞİŞTİ

'Zoe Covid Belirtileri' adlı araştırmayı yürüten Profesör Tim Spector, canlı yayın konuğu olduğu bir televizyon programında varyantların ve aşının uygulanmasının ardından koronavirüs semptomları değiştiğin altını çizdi.

"İLK 5 SEMPTOM ÇOK FARKLI"

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı belirti listesi hakkında konuşan İngiliz profesör "Kesin olarak söyleyebileceğimiz tek şey, şu anda ilk beş semptomun hükümetin bahsettiğinden çok farklı olduğu" dedi.

ESKİ SEMPTOMLAR ARTIK ÇOK NADİR GÖRÜLÜYOR

İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın en yaygın Kovid-19 belirtileri listesinde ilk sıradalar yüksek ateş, devamlı öksürük ve tat ve koku kaybı yer alıyor. İngiliz profesöre göre bu semptomlar artık çok nadir görülüyor.

SOĞUK ALGINLIĞINA BENZER SEMPTOMLAR

"Kovid'li çoğu insan soğuk algınlığı benzeri semptomlar gösteriyor" diyen Spector, bu belirtileri gösteren herkesin koronavirüs olma riskine sahip olduğunun altını çizdi. İşte koronanın yeni belirtileri

Burun akıntısı veya tıkanıklığı,

Boğaz ağrısı

Düşük dereceli ateş

Halsizlik

Hafif vücut ağrıları veya hafif baş ağrısı

Hapşırma

Nefes almada hafif zorlanma

Öksürük