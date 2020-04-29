Koronavirüse karşı kişisel bakım önerileri

Özellikle kişisel bakımda tedbirler esnetilmemesi gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Onur Çapkan, koronavirüse karşı alınması gereken kişisel bakım önerilerini sıraladı.

Koronavirüs (kovid-19) önlemleriyle vaka sayısının gittikçe azaldığı günlerde normal hayata kademeli geçerken tedbirleri elden bırakması gerektiği konusunda uzmanlar uyarıyor . Özellikle kişisel bakımda tedbirler esnetilmemesi gerektiğini belirten Medicana Kadıköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Onur Çapkan, koronavirüse karşı alınması gereken kişisel bakım önerilerini sıraladı.

"El hijyenine önem verin"

Bu virüsün en zayıf noktası sabunla yıkama ile kolayca parçalanan dış zarfı olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Çapkan, "Elimizi ılık su (sıcak değil) ve sabunla sık sık en az 20 saniye yıkamalıyız. Sıradan kokusuz, katkısız beyaz kalıp sabun yeterlidir. Ortak yaşam alanlarında, sık kullanılan nesneler ile temastan hemen sonra yıkamalıyız. Bu süreçte el yıkama refleksimiz olmalı. Ellerimizi kişiye özel havlu ya da mümkünse tek kullanımlık kağıt havlu ile ovalayarak değil, tamponlayarak kurulamalıyız. Yıkama sonrası kaybedilen deri bariyerinin onarılması ve kızarıklık, yanma, yarıklanma gibi durumların önüne geçmek için mutlaka nemlendirici kullanılmalı. En basitinden kokusuz, katkısız saf vazelin bile kullanabilirsiniz. Etkin bir nemlendirme için gece yatmadan elinize nemlendirici sürebilirsiniz. Böylece deri bariyeri onarılmış olur, virüsten korunmaya zarar vermeyecektir." dedi.

Su ve sabuna ulaşabilen her yerde önceliğin yıkamak olduğunu kaydeden Dr. Onur Çapkan, "Eğer ulaşamıyorsak, en az yüzde 60 alkol bazlı el dezenfektanları-kolonya kullanabiliriz. Buradaki uygulamamız da yine el yıkama ile benzer şekilde olmalı. Elimizin tüm kıvrımlarına dezenfektanı doğru biçimde yayabilmeliyiz. Sonrasında yine su ve sabuna ulaşabildiğimizde yine ellerimizi yıkamalıyız. Dış dünyaya ellerimizle temas ederiz. 1 saat içinde bile fark etmeden onlarca defa elimizi yüzümüze götürürüz. Böylece elimizdeki virüsü esas hedef noktası olan ağız-burun-göz gibi yerlere bulaştırmış oluruz. Ayrıca bu hareket yüzünüzde yağlanma ve sivilce oluşumuna da zemin hazırlar. Yüzünüze dokunmayın. Tokalaşmayın" ifadelerini kullandı.

"Salgın bitene kadar takmayın"

Yüzük, bileklik ve hatta saat bile takılmaması tavsiyesinde bulunan Dr. Çapkan, "Metal ve plastik gibi yüzeylerde virüs daha uzun süreler canlı kalabilmekte, ayrıca yüzey özellikleri dolayısıyla tam temizlik de bu aksesuarlar için her zaman mümkün olmayabilmektedir. Bu sebeple bulaş ihtimalini arttırmamak için takı takmayın. Tırnaklar kısa kesilmelidir. Öksürürken elimizi ağzımızı kapatmak için kullanmamalıyız. Tek kullanımlık mendiller kullanılmalı. Eğer ulaşamıyorsak da dirsek içini kullanmalıyız. Maske takmadan önce elinizi sabunlu suyla yıkayın ya da dezenfektanla temizleyin. Ağzı ve burnu tamamen kaplamalı, yüzünüze tam oturmalıdır. Maskeyi ellemekten kaçının, boş bulunup dokunduğunuzda mutlaka elinizi yıkayın. Maske nemlendiğinde mutlaka değiştirin, kullanılmış maskeyi asla tekrar kullanmayın. Maskeyi çıkarırken ön kısma dokunmadan arkadaki lastikli-ipli kısımdan tutarak çıkarın. Ve ellerinizi yeniden yıkayarak temizleyin." dedi.

"Egzama tedavi edilebilir virüsten korunma önceliklidir"

"Bu salgının önüne geçmek için yüksek teknolojili ya da pahalı müdahalelerden daha değerlisi, izolasyon ve el yıkama gibi basit önlemlerdir." diyen Uzm. Dr. Onur Çapkan, "Sık el yıkamaya veya dezenfektan kullanımına bağlı tahrişler, egzamalar gelişebilir. Egzamanız ve tahrişleriniz kolaylıkla tedavi edilebilir, virüsten korunmanız önceliklidir" diye sözlerini noktaladı.