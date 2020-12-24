KORONAVİRÜSE BAĞLI AĞIR SOLUNUM YETMEZLİĞİNİ VE AKCİĞER HASARINI KÖK HÜCRE İLE TEDAVİ ETMEK MÜMKÜN !

Tüm dünya, 2020 yılında çok ciddi ölümlere yol açan, insanları eve hapseden, yüksek iş ve ekonomik kayıplara neden olan ve hepsinden önemlisi hiçbir azalma belirtisi göstermeyen koronavirüs hastalığı COVID-19 salgınıyla mücadele ediyor. Bilim insanları hastalığın yayılmasını kontrol altına almak ve hastaları tedavi edebilmek için büyük bir mücadele içerisinde . Bu virüse maruz kalmış insanların %5-10 kadarı, özellikle yaşlı hastalar başta olmak üzere, kronik hastalıkları olanlarda, bağışıklık sistemi zayıf ya da bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlarda, hastalığın ilerleyen dönemlerinde şiddetli akut solunum yetmezliği, ağır akciğer enfeksiyonu ve hasarı gelişmekte ve hastalar bu nedenle kaybedilmekte. Son olarak, COVID-19 tedavisinde kök hücrelerin kullanımına ilişkin çok sayıda bilimsel çalışma gerçekleştirildi.Son bilimsel çalışmalar ışığında COVID-19 tedavisinde kök hücrelerin kullanımı ile ilgili olarak Dr. Yüksel Büküşoğlu’nun görüşlerine başvurduk.

Dr. Yüksel Büküşoğlu şöyle söyledi: “Koronavirüs enfeksiyonun neden olduğu ağır solunum yetmezliği ve ciddiakciğer hasarı COVID-19 vakalarında birincil ölüm nedeni. Kök hücrelerin bağışıklık sistemini düzenleyip iyileştiriciözelliklere sahip olduğu ve daha önce de bazı virüsenfeksiyonlarının neden olduğu hasarı tedavi etmek için kullanıldığını biliyoruz. Yağ dokumuz vücudumuzdaki en önemli kök hücre kaynaklarından biridir . Koronavirüs COVID-19, etkisini ACE-2 ile gösterir ve yağ dokusu, ACE-2 açısından çok zengin ve önemli bir dokudur. Yağ dokusundan üretilen kök hücrelerin üç ana özelliği vardır: İmmünomodülatör yani bağışıklık sistemini düzenleyip iyileştirici özellikleri, ikincisi anti-enflamatuar yani iltihabi reaksiyonu önleyici, azaltıcı etkileri, ve son olarak rejeneratif yani onarıcı, iyileştirici, tamir edici özellikleri. Kök hücreler salgıladıkları birçok molekülle koronavirüsün akciğer dokusunda oluşturduğu iltihabi reaksiyonun şiddetlenmesini baskılayabilip, önleyebiliyor. Ayrıca, aşırı alarm durumuna geçmiş sitokin fırtınasını bağışıklık sisteminin yanıtlarını düzeltip, iyileştirerek engeleyebiliyor. Virüsün neden olduğu şiddetli iltihabi reaksiyonu önleme, hastalığın şiddetlenmesini engelleme, hasar görmüş akciğer dokuları yeniden ve çabuk bir şekilde onarabilme, bağışıklık sistemini kuvvetlendirip, düzenleyebilmek gibi etkileri sayesinde, Covid 19 hastalarıhızlı bir etkiyle sağlıklarına kavuşabiliyorlar. Üstelik kök hücrelerin onarıcı, yenileyici özellikleri sayesinde akciğerde oluşan ağır hasar da tedavi ediliyor.Kök hücre tedavisi ilehastanın bağışıklık sis eminin Kovid-19'un yarattığı hasara direnmesini ve hücrelerin yenilenmesini sağlamayı amaçlanmakta.”