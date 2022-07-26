Koronavirüs vakaları artıyor! Alacağımız önlemlerle koronavirüs artışını durdurabiliriz!

Prof. Dr. Tibet Erdoğru tarafından kurulan ve kişiye özel sağlık sorunlarına yönelik tavsiye niteliğinde kararlar veren online medikal danışma platformu eKonsey.com, artış gösteren kişiye özel bakım talebine; bilgi, tecrübe ve çoklu bakış felsefesiyle benimsediği bütüncül tıbbi yaklaşımla yanıt veriyor. Online medikal danışma platformu eKonsey.com’un Dahiliye (İç Hastalıklar) Bölüm Sorumlusu Dr. Jan Klod Kayuka, yeni COVID-19 varyantları nedeniyle son haftalarda artan koronavirüs vakalarına karşı önemli açıklamalarda bulundu.

Dr. Jan Klod Kayuka, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge’nin, Avrupa genelinde yaşanan COVID-19 vaka sayılarında son haftalarda görülen artış dolayısıyla sonbahardan itibaren virüsle mücadelenin iyice zorlaşabileceği uyarısında bulunduğunu söyledi.

Dr. Jan Klod Kayuka

“ÜÇÜNCÜ DOZ AŞININ BIONTECH YAPTIRILMASI ÖNERİLİYOR”

Son dönemlerde COVID-19 pandemisine ait yeni varyantların ortaya çıkması nedeniyle COVID-19 tekrar gündemimizde diyen Dr. Kayuka, “Ortaya çıkan BA.4 ve BA.5 alt varyantı önceki formlara benzemekle birlikte hasta etme etkenine sahip ciddi bir virüs. Toplumumuzda özellikle üçüncü doz aşıyı yaptıranlar arasında 18 yaşın üzerinde olanların sayısı, yüzde 33 civarında. Bu virüsün bizi hasta etme ihtimali çok daha yüksek. Salgının başlarında ölü bir virüs aşısı olan Sinovac aşısını yaptırdık. Bu nedenle de bu aşının hastalıktan koruma potansiyeli çok düşük. Dolayısıyla iki doz aşı yaptıranların hastalığa yakalanma riski daha yüksek olması nedeniyle üçüncü doz aşının Biontech yaptırılması öneriliyor” diye konuştu.

“VARYANTLARI KONTROL EDEMESEK DE ÖNLEM ALMAK BIZIM ELİMİZDE”

Tedbirlerin azalması ve özensiz davranılmasının vakaları artırdığını söyleyen Dr. Kayuka, “Varyantları kontrol edemiyoruz fakat önlem almak bizim elimizde. Vakaların artmasına rağmen vefat sayısının az olması ise mutasyonun bulaş özelliğinin artması öldürücülüğün ise azalmasına bağlı” dedi.

DR. JAN KLOD KAYUKA KİMDİR?

1965 yılında Antakya'da doğan Dr. Jan Klod Kayuka, 1988 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden dereceyle mezun oldu. İç hastalıkları uzmanlığını tamamlamasının ardından, kariyerine Paris Cochin Hastanesi’nde devam etti ve nadir hastalıklar, gastroenteroloji konularında çalışmalar yaptı. Dr. Kayuka, dünyada yayımlanmış 80 vakası olan 'Kaçış Sendromu' hastalığını Türkiye’de ilk teşhis eden doktor olarak da tanındı. Bu teşhisiyle birlikte, özellikle teşhisi zor hastalıklar konusunda başvurulan, önde gelen doktorlardan biri oldu.