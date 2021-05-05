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Koronavirüs testlerinin yıkanıp tekrar kullanıldığı ortaya çıktı

Endonezya’daki Kualanamu Uluslararası Havaalanı’nda korona virüs testlerinin ‘yıkanarak’ farklı kişilerde yeniden kullanıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Sağlık 05.05.2021, 23:03
Koronavirüs testlerinin yıkanıp tekrar kullanıldığı ortaya çıktı

Endonezya'nın Medan kentindeki Kualanamu Uluslararası Havaalanı’nda bir tıbbi ürün firmasının korona virüs testleri için kullanılan sürüntü çubukları yıkayıp kurutarak tekrar sattığı ortaya çıktı. Endonezya polisi yaptığı açıklamada, testlerin 9 bin yolcuda yeniden kullanıldığının tahmin edildiği belirtildi. Ülkede yolcuların havayoluyla seyahat edebilmeleri için sürüntü testi şart koşuluyor.

ŞİRKET YÖNETİCİSİ VE 4 ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI

Polis olayla ilgili Kimia Farma şirketi yöneticisi ve 4 çalışanın gözaltına alındığını duyurdu. Testleri sağlayan 'Kimia Farma' adlı şirketin bu 9 bin yolcu adına açılacak geniş çaplı uluslararası boyutta davalarla karşılaşacağı tahmin ediliyor.

ŞİRKETİN KARI YAKLAŞIK 1.8 MİLYAR RUPİ 

Yerel medya haberinde, yolcuların yanlış pozitif test sonuçları aldıklarına dair şikayetleri üzerine, polisin harekete geçtiği ve polis ekiplerinin yolcu kılığına girerek operasyon düzenlediklerini aktardı. Şüphelilerin hem sağlık hem de tüketici yasalarını ihlal etmekten suçlanıyor. Yetkililer, 23 görgü tanığın ifadesinin alındığını belirterek, şirketin dolandırıcılıktan elde ettiği karın yaklaşık 1.8 milyar rupi (203 milyon TL) olduğu ifade edildi. 

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