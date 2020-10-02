Koronavirüs testinin de sahtesi çıktı

Rusya'da Devlet Hizmetleri'nde sahte koronavirüs test sonucu belgelerinin yüklendiği belirtiliyor.

TourDom'da yer alan habere göre turistler, Photoshop'ta yaptıkları veya satın aldıkları test sonuçlarını sisteme yüklüyor. Haberde, ''Görünen o ki, internette sahte belge almanıza izin veren bir iş kolu gelişti.'' ifadelerine yer verildi.

İnternette bu alanda 'uzmanlaşmış' web sitelerinin olduğu belirtilen haberde, üzerinde resim bulunan QR kodlu belgenin yarım saat içinde sisteme yükleme garantisi verildiği kaydedildi.

Belgeyi almak için test yaptırmaya gerek olmadığı, sadece başvuru sahibinin bilgilerine ihtiyaç olduğu kaydedilen haberde, ''Gereken şeyler isim ve soy isim, doğum tarihi, açık adres ve düzenlenme tarihi. Ödeme, belge ulaştıktan sonra yapılıyor. Belgeyi verenler uyarmaktan da geri durmuyor. Eğer ödeme yapılmazsa kayıtlar sistemden kaldırılacaktır. Yapılan bu işin 'hizmet bedeli' ise 2.500-2.750 ruble (246-271 TL).