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Koronavirüs testine ‘acil kullanım’ onayı çıktı: Yüzde 99.8 doğru sonuç veriyor

ABD'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Amerikan Gıda ve İlaç Yönetimi, İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche'un geliştirdiği antikor testine "acil durum kullanım" onayı verdiğini duyurdu. Test, yüzde 99.8'lik bir başarı ile insanların semptom göstermese bile Covid-19 olup olmadığını anlayabiliyor.

Koronavirüs testine ‘acil kullanım’ onayı çıktı: Yüzde 99.8 doğru sonuç veriyor

ABD'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Amerikan Gıda ve İlaç Yönetimi, İsviçre merkezli ilaç şirketi Roche'un geliştirdiği antikor testine "acil durum kullanım" onayı verdiğini duyurdu. Test, yüzde 99.8'lik bir başarı ile insanların semptom göstermese bile Covid-19 olup olmadığını anlayabiliyor.

03 Mayıs 2020 Pazar 14:16
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Koronavirüs testine ‘acil kullanım’ onayı çıktı: Yüzde 99.8 doğru sonuç veriyor

İsviçre merkezli ilaç üreticisi Roche, ABD Gıda ve İlaç Yönetimi tarafından onay aldığını duyurdu… Şirket geliştirilen Elecsys Anti-SARS-CoV-2 isimli testin kullanımı için “acil durum kullanım izni” aldığını kamuoyuna açıkladı.

İnsanların corona virüsüne yakalandığını ve bununla mücadele için antikor geliştirdiğini tespit eden test hassaslık oranının yüzde 100 olduğu belirtilirken tespit etme oranının da yüzde 99.8 olduğu belirtildi.

Roche daha önce Mayıs ayının başlarında testlerin kullanıma hazır olacağını açıklamış, haziran ayında ise milyonlarca doz test üreteceğini duyurmuştu. ABD Gıda ve İlaç Yönetimi bir süre önce İtalya merkezli DiaSorin ve ABD merkezli Abbott Laboratories’in geliştirdiği testlere de onay vermişti.

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Bu tür testler sayesinde insanların, az ya da hiç semptom göstermemelerine rağmen hasta olduğu anlaşılabilirken, yanlış bir bilginin de insanların bağışıklığı olduğu algısı yaratabileceğini belirten uzmanlar bu sebeple yüksek tespit oranının kritik önemi olduğunu açıkladı.

Roche tarafından yapılan antikor testinde, kandaki immunoglobulin oranı incelenirken, bu maddenin insan vücudunda daha uzun süre kaldığını ve bunun bağışıklıkla bağdaştırılabileceği belirtildi.

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