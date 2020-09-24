KORONAVİRÜS'TEN OZON AŞISI İLE KORUNUN !

Dünya genelinde gittikçe yayılan Koronavirüs (Covid-19) için henüz uygulanabilecek bir aşı yok.Fakat gerekli tedbirler alınabildiği vakit korunabilmek de mümkün.Aslında tüm virüsler bağışıklığı düşük insanların bünyelerine daha kolay girer.Koronavirüsü de bundanlar biri ve bağışıklığı düşük bünyelere daha kolay giriyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılmaya başlayan ve solunum yoluyla bulaşan hızla yayılan koronavirüs, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri daha çok etkisi altına alıyor. Artık herkes biliyor ki,Koronavirüs'den diğer virüsler gibi bağışıklığı yüksek tutarak korunmak mümkün.Ozon aşısı ile bağışıklık sistemini güçlendirerek koronavisürüne karşı koruma önemli bir seçenektir.Sadece Koronavirüs'den değil yine bir çok virüsten de korunulabilir.

Yüzyıllardır hastaların damardan alınan kanı kalçadan kas içerisine yeniden enjekte edilerek sadece hastanın kendi kanıyla uygulanan bir tedavi yöntemi vardır. Alternatif tıp doktorları bu yöntemin bağışıklık sistemini uyardığını ve iyileştirici etkisi olduğunu savunurlar. Günümüzde ise hastaların damardan alınan kanı ozonlanarak kas içerisine enjekte edilmektedir, bu yönteme ozon aşısı yani hastayı kendi kanıyla tedavi etme yöntemi denir. Böylece hastanın hem kendi kanının, hem de ozonun uyarma etkisi kullanılarak daha güçlü bir bağışıklık sistemini güçlendirici etki elde edilir.

Ozon aşısı vücudu koruyan savunma sistemimi güçlendiren bir gençlik aşısıdır. Vücudun savaşçı mekanizmalarını harekete geçirerek bağışıklık sistemini güçlendirir.