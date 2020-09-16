Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 7 bin 249'e ulaştı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Paylaşıma göre, 15 Eylül'de 112 bin 645 test yapıldı. Vaka sayısı 1.771 oldu, 63 kişi hayatını kaybetti.

Genel tabloda ise veriler şöyle:

''8 milyon 885 bin 180 test yapıldı. Toplam hasta sayısı 296 bin 391 oldu. 7 bin 249 kişi vefat etti. Hastalarda zatüre oranı yüzde 7.1 olarak tespit edildi. 1 bin351 kişi ağır hasta olarak kayıtlara geçti. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 262 bin 602'e ulaştı.'’