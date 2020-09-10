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Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 6 bin 895'e ulaştı
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. 10 Eylül Perşembe gününün verilerine göre 58 kişi hayatını kaybederken bin 512 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 286 bin 455'e can kaybı 6 bin 895'e yükseldi. Dün ise bin 673 vaka tespit edilmiş ve 55 kişi hayatını kaybetmişti. Bakan Koca aktif hastaların yaş ortalamasının 42, yoğun bakım hastaların yaş ortalamasının ise 65 olduğunu belirtti.
Sağlık 10.09.2020, 20:28
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.
Paylaşıma göre, 10 Eylül'de 107 bin 702 test yapıldı. Vaka sayısı 1512 oldu, 58 kişi hayatını kaybetti.
Genel tabloda ise veriler şöyle:
''8 milyon 212 bin 924 test yapıldı. Toplam hasta sayısı 286 bin 455 oldu. 6 bin 895 kişi vefat etti. Hastalarda zatüre oranı yüzde 7.3 olarak tespit edildi. 1209 kişi ağır hasta olarak kayıtlara geçti. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 255 bin 407'e ulaştı.''
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