Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 6 bin 895'e ulaştı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Paylaşıma göre, 10 Eylül'de 107 bin 702 test yapıldı. Vaka sayısı 1512 oldu, 58 kişi hayatını kaybetti.

Genel tabloda ise veriler şöyle:

''8 milyon 212 bin 924 test yapıldı. Toplam hasta sayısı 286 bin 455 oldu. 6 bin 895 kişi vefat etti. Hastalarda zatüre oranı yüzde 7.3 olarak tespit edildi. 1209 kişi ağır hasta olarak kayıtlara geçti. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 255 bin 407'e ulaştı.''