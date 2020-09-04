Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 6 bin 511'e ulaştı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı

Paylaşıma göre, 3 Eylül'de 110 bin 225 test yapıldı. Vaka sayısı 1.642 oldu, 49 kişi hayatını kaybetti.

Genel tabloda ise veriler şöyle:

''7 milyon 466 bin 087 test yapıldı. Toplam hasta sayısı 274 bin 943 oldu. 6 bin 511 kişi vefat etti. Hastalarda zatüre oranı yüzde 7.6 olarak tespit edildi. 1.041 kişi ağır hasta olarak kayıtlara geçti. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 248 bin 087'ye ulaştı.'