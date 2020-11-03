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Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 10 bin 402'ye ulaştı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Sağlık 03.11.2020, 09:38
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Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 10 bin 402'ye ulaştı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.


Paylaşıma göre, 02 Kasım'da 139 bin 103 test yapıldı. Vaka sayısı 2302 oldu, 76 kişi hayatını kaybetti.


Genel tabloda ise veriler şöyle:
''14 milyon 264 bin 260 test yapıldı. Toplam hasta sayısı 379 bin 775 oldu. 10 bin 402 kişi vefat etti. Hastalarda zatüre oranı yüzde 4.7 olarak tespit edildi. 2.341 kişi ağır hasta olarak kayıtlara geçti. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 327 bin 007'ye ulaştı.'’

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