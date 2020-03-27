KORONAVİRÜS PSİKOSOSYAL KURULU OLUŞTURULMALI

Ruh ve Beden Sağlığı bir bütündür. Bedensel hastalıklar ruhsal durumumuzu, ruhsal hastalıklar ise bedenimizi etkilemektedir. Hastalıklarla bireysel veya kitlesel mücadelede bedenselsel faktörler kadar ruhsal faktörler de önem arz eder. İnsanların ve toplumun psikolojik bağışıklığı ve dayanıklılığı, biyolojik bağışıklık kadar önemlidir. Hastalık gibi korku ve kaygı da bulaşıcıdır, kitlesel etkileri ise biyolojik etkiler kadar güçlüdür.

Biyolojik hijyen kadar psikolojik hijyene dikkat etmezsek, tıbbi riskler kadar sosyal risklere dikkat etmezsek sadece psikolojik olarak enfekte olmayız, bağışıklığı ve direnci düşen vücudumuz biyolojik olarak virüsün etkisine daha açık hale gelir.

Önceki basın açıklamalarımızda değindiğimiz için burada ayrıntılı olarak yer vermeden özet olarak gerekçelerimizi tekrar şöyle sıralıyoruz:

Korku salgını araştırma sonularına göre toplumsal olarak paylaşılmış bir paranoya’ya gidildiğini (sonuçlar için tıklayınız: https://ruhsagligidernegi.org/korona-korku-salgini-arastirmasi-ara-sonuclar/),

Ailelerin evde tam zamanlı birlikte yaşama pratiklerinin olmaması sebebiyle ciddi aile içi sorunlar olduğu ve artçı sorunlardan birisinin boşanma olacağı, evde vakit geçirmeyi beceremeyen bireylerin birbiriyle geçimsizlik üretmesinin engellenmesi için eğitimcilerden etkinlikler hazırlanmasını (https://ruhsagligidernegi.org/korona-gunlerinde-yakinlik/),

Psikolojik desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızın bu hizmeten mahrum kaldığı (https://ruhsagligidernegi.org/psikologlar-da-evden-online-terapi-yapiyorlar/), vatandaşımıza psikolojik destek verecek online terapi sistemlerinin kamuca desteklenmesini (https://ruhsagligidernegi.org/ruh-sagligi-derneginden-uzaktan-psikoterapi-ve-danismanlik-hizmeti-cagrisi/),

Sosyal patlamaların her an başlayabileceği (yaşlıları taciz, güvenlik görevlilerinin ve sağlık personelinin psikolojik sermayelerinin zayıflaması vb), daha ayrıntılı bilgi, basın açıklaması, TV yayınlarımız, haber ve ajans kayıtlarımız için lütfen derneğimizin ana sayfasını ziyaret ediniz: www.ruhsagligidernegi.org

KORONAVİRÜS PSİKOSOSYAL KURULU OLUŞTURULMALI

Tüm bu sebeplerden ötürü

Salgın korkusuyla mücadele korku salgınıyla mücadeleden ayrılamaz, her iki cephede de çalışmalar eşgüdümlü yürütülmelidir, Hastalık geçicidir, ama bıraktığı bireysel ve sosyal travmalar kalıcıdır.

Tüm bu sebeplerden ötürü en kısa sürede, Koronavirüs Bilim Kurulu Psikolojik ve Sosyolojik Faktörlerle güçlendirilmeli veya müstakil bir kurul daha kurulmalıdır.

psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları, psikolojik danışmanlar, eğitimciler, sosyologlar olarak psikososyal .alışmaları koordine edimelidir.