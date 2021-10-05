Koronavirüs ilacının salgının seyrine etkisi nasıl olacak?

Kısıtlamaların olmaması ve tedbirlere uyumun azalmasına rağmen İstanbul’da vaka sayılarının stabil seyrini sürdürmesininin en önemli nedeni aşı.

Türkiye 110 milyoncu dozunu yaparak Avrupa ülkeleri içinde birinci sıraya yükseldi. Uzmanlar havaların soğuması ile birlikte kış ayının rahat geçmesi için maske takılması ve aşı olunması uyarılarını yineleniyorlar.

Zira Karadeniz bölgesi başta olmak üzere bazı şehirlerde vakalar yükselmeye devam ediyor.

Aşıdan sonra COVID-19’a karşı geliştirilen ilaçlar da kullanıma giriyor. Son olarak, bir koronavirüs ilacının ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nin (FDA) onay sürecinde olduğu açıklandı.İlacın 2022 yılının başında kullanıma girmesi bekleniyor.

Peki, ilaç koronavirüs salgınını nasıl etkileyecek? Aşılama sürecini ve koronavirüs ilacını Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, TRT Haber’de değerlendirdi.

"Aşılama oranları yükselirse ölüm oranları azalacak"

Prof. Dr. Yiyit, vaka oranlarındaki stabil durumun aşı sayesinde olduğunu belirterek, ölüm oranlarının da düşmesi için çift doz aşılama seviyesinin artması gerektiğini söyledi:

"Aşılama oranlarının az olduğu illerde özellikle vaka artışı az da olsa yükselme trendinde. Aşılama oranları yüksek olan illerde ise vakalar stabil seyrediyor. Fakat yoğun bakımlarda ve hastanelerde yatanların yoğun olmamasının en önemli nedeni aşı. Özellikle bu durumu gördüğümüz ülkeler var. Aşılama oranları yüksek ülkelerde ölüm oranları çok düştü. Bizde de şu anda yüzde 54 oranında çift doz aşılama var. Bunu yükseltmek hedefimiz. Ülkemizde 5 milyon civarında 2 doz Sinovac olup 3’üncü doz aşı olmayan yaşlılarımız var. Bu kişilerin de bir an önce aşı olmalarını istiyoruz. 2’nci doz aşılarını da olmayanlar olursa ölüm oranlarını da ciddi seviyede indireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü koruma oranlarımız yükselecek."

"Aşıyla yüksek bir bağışıklık sağlanabilir"

Yiyit, salgının bitmesinde etkili olan yöntemlerden şöyle bahsetti:

“Aşı üretilmediği halde Türkiye aşılamada çok iyi bir yerde. Nüfusa oranla kıyaslandığında müthiş bir iş çıkardık. Avrupa’da da bakıldığında Türkiye birinci sırada. Baştan beri salgını nasıl bitireceğimizi konuştuk. İlk olarak, yüksek bir bağışıklıkla yani herkes bir anda enfekte olursa ve toplumsal bağışıklık sağlanabilirse. Bu durumu sağlamak isteyen ülkeler bunun başarılamayacağını gördü. İkinci konu ise aşı. Aşıyla yüksek bir bağışıklık sağlanabilir. Şu an yapmak istediğimiz bu. Üçüncü olarak da ilaç. İlaçla salgın bitirilebilir. Ve de masum bir mutasyon çıkarsa salgın bitebilir ama şu an bu oluşmadı.”

"İlacın yüzde 50 oranın virüsü önleyebileceği söyleniyor"

Salgının ne zaman biteceği ise akıllarda soru işareti. Aşıdan sonra ilaç çalışmaları da hızla devam ediyor. Bir koronaviürs ilacı da FDA'nın onay sürecinde. Prof. Dr. Yiyit, ilacın koronavirüsü engellemede yüzde 50 oranında etkili olduğu konusuna da değindi.

"Molnupiravir adında etken maddeli bir ilaç FDA’dan onay almaya doğru ilerliyor. Eğer başarırsa büyük bir başarı olacak. Çünkü erken dönemde kullanılırsa yüzde 50 gibi bir oranda hastalığı önleyebileceğinden bahsediliyor. Şu ana kadar gösterilmiş antiviraller arasında en etkili oran bu. Ve arkadan yeni ilaçlar da gelecek gibi. Fakat şu an elimizde aşı var. İlaçlar da kısa sürede hizmete girecek. Bunları ortaya koyduğumuz zaman koronavirüsü mevsimsel bir hastalığa dönüştürme umudumuz cebimizde. Ama salgın hiç bitmeyecek gibi de tedbirlere uymamız gerekiyor."