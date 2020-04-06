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Koronavirüs hayvandan insana bulaşıyor mu?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, şimdiye kadar enfeksiyonun hayvandan insana bulaştığı yönünde veriye rastlanmadığını ifade etti. Ancak insandan hayvana bulaştığı tespit edildi. Jasarevic, örgüt olarak evcil hayvanlara yeni tip koronavirüs bulaşma vakalarını takip ettiklerini de belirtti.

Koronavirüs hayvandan insana bulaşıyor mu?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, şimdiye kadar enfeksiyonun hayvandan insana bulaştığı yönünde veriye rastlanmadığını ifade etti. Ancak insandan hayvana bulaştığı tespit edildi. Jasarevic, örgüt olarak evcil hayvanlara yeni tip koronavirüs bulaşma vakalarını takip ettiklerini de belirtti.

06 Nisan 2020 Pazartesi 10:21
2012 Okunma
Koronavirüs hayvandan insana bulaşıyor mu?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, örgütün evcil hayvanlara koronavirüs bulaşma vakalarını takip ettiğini, şimdiye kadar enfeksiyonun hayvandan insana bulaştığı yönünde veriye rastlanmadığını ifade etti.

DSÖ Sözcüsü, “Kovid-19 hastalarının sahip oldukları evcil hayvanlara bazı durumlarda hastalığın bulaştığından haberdarız” diye konuştu.

Enfeksiyonun başlıca yayılma yolunun ‘insandan insana bulaşma' olduğunu hatırlatan Jasarevic, aynı zamanda Kovid-19 hastalarına ‘evcil hayvanlarla ilgilendikleri zamanlarda temasları kısıtlamaları' çağrısında bulundu.

Daha önce Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Huazhong Tarım Üniversitesi'nden araştırmacılar, Vuhan'daki kedilerde saptanan koronavirüs vakaları ile ilgili açıklama yapmıştı. Uzmanlar, diğer ülkelerde de kedilere koronavirüs bulaşma vakalarının mümkün olduğunu ifade etmişti.

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