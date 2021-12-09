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Koronavirüs hastalarından manda yoğurduna rağbet

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde coğrafi işaret alan manda yoğurdu protein, vitamin, mineral deposu olması nedeniyle salgın sürecinde de vatandaşların ilgi odağı oldu.

Sağlık 09.12.2021, 16:48
Koronavirüs hastalarından manda yoğurduna rağbet

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde coğrafi işaret alan manda yoğurdu protein, vitamin, mineral deposu olması nedeniyle salgın sürecinde de vatandaşların ilgi odağı oldu.

Çaycuma ilçesinde B12 vitaminin yanı sıra mineraller açısından da zengin özelliğe sahip manda yoğurdu coğrafi işaret almasının ardından ülke genelinde tanınır hale geldi. İlçede 11 ay boyunca doğal ortamda yaşayan mandalardan elde edilen süt, yoğurt ve peynir çeşitleri organik olarak alıcı buluyor. İlçede manda yoğurdu üreten ve satan Aynur Çakar, “Çaycuma manda yoğurdu doğasından ve bitki örtüsünden, doğallığından hafif mayhoş tadı vardır. Bizim burada mandalarımız 11 ay boyunca doğada beslenirler. Doğada beslenen hayvanların sütünden yapıyoruz. Kesinlikle tatlı olmaz. Sertliğinden kesinlikle taviz vermez. Suyunu bırakır. Suyunu bırakmadığı takdirde içerisinde mutlaka katkı maddesi vardır. Yüzde yüz saf manda yoğurdu yapıyoruz. İçerisine herhangi bir katkı maddesi katmıyoruz. Sağlık açısından birçok faydası var. Bağırsak ve kolon kanserinin tedavisinde kullanılıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Üst solunum yollarına iyi geliyor. Son zamanlarda hastalarımızdan son gelen talepler üzerine kemik, kalp rahatsızlıklarına çok iyi geldiği söyleniyor” diye konuştu.

"Çok yüksek kalsiyuma sahip"

Mandadan elde edilen sütün kalsiyum derecesi çok yüksek olduğunu ifade eden Aynur Çakar, “Süt grubunda kalsiyum derecesi çok yüksek olduğu için bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir üründür. Saf manda yoğurdu yediğiniz takdirde, genelde son zamanlarda korona virüse yakalanan hastalarımızın çoğu manda yoğurduna yoğunluk göstermektedir. Üst solunum yollarına, öksürüğe ve bağışıklık sistemini çok güçlendirdiği söyleniyor. İnsan vücudunun direncini de artırdığı söylediler. Son zamanlarda patlama oldu. Yoğurdumuzu, peynirimizi, yumurtamızı virüsle özellikle korona virüse çok iyi geldiğini son zamanlarda öğrendik. Sigara kullananlarda şöyle diyeyim. Sigaranın vücuttaki üst solunum yollarına bıraktığı zararları temizlediğini biliyoruz. Sigara içen insanlarımız korona virüs dolayısıyla eve kapanınca daha fazla kullanmaya başladılar. Yoğurdu yediğimiz zaman boğazdaki enfeksiyon olaylarını sigaranın nikotini temizlediğini öğrendik. Bilimsel açıdan nedir ne değildir bilemiyorum. Sadece dışarıdan gelen misafirlerimizin kullanımları sonucunda kendilerini rahatlattıklarını biliyoruz” diye ifade etti.

Çakar, manda yoğurdunun coğrafi işaret almasında emeği geçenlere teşekkür ederek “Türkiye’nin her yerine şu ana kadar tanıtımları yaptık. Bundan sonra da tanıtımlarımız devam edecek” şeklinde konuştu.

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