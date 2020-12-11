Koronavirüs hamile anne ve bebeğini hayattan kopardı

Kapaklı ilçesinde ikamet eden Gözde Demir (21), bir süre önce koronavirüs hastalığına yakalandı. Hastalık sürecinde ağırlaşan hamile kadın, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, doktorların tüm müdahalelerine rağmen önce Demir'in bebeği, ardından kendisi hayatını kaybetti.