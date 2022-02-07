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Koronavirüs haftalık vaka haritası güncellendi!
Sağlık Bakanı Koca, 22-28 Ocak arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı haftalık insidans haritasını paylaştı.
Sağlık 07.02.2022, 11:12 07.02.2022, 11:45
Sağlık Bakanı Koca, 22-28 Ocak arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı haftalık insidans haritasını paylaştı.
Bakan Koca: "22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında."