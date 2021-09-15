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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.30’da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.30’da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Sağlık 15.09.2021, 12:03
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.30’da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 18.00’de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.30’da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

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