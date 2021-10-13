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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘siyasi cinayetler işlenebileceği’ iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Sağlık 13.10.2021, 08:36
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.