Son Dakika
Galatasaray: "Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı Yargıtay’ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Sağlık 02.03.2022, 08:35
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00’da salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacak. Toplantının ardından saat 18.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.