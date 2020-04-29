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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantı sonrası saat 16.00’da basın açıklaması yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantı sonrası saat 16.00’da basın açıklaması yapacak.

29 Nisan 2020 Çarşamba 08:36
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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantı sonrası saat 16.00’da basın açıklaması yapacak.

Son Güncelleme: 29.04.2020 13:47
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