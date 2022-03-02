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Koronavirüs beslenme alışkanlıklarımızı hangi yönde değiştirdi?

Pandemi sonrasında yapılan araştırmalara göre insanlar daha sağlıklı olduğunu düşündüğü için bitkisel bazlı gıdalara yöneldikleri ortaya çıktı. Küresel tüketicilerin yüzde 27’si birçok sebepten dolayı daha sağlıklı olduğunu düşündükleri için bitkisel bazlı beslenme çeşitlerine yöneldiklerini söylediler.

Sağlık 02.03.2022, 16:47
Koronavirüs beslenme alışkanlıklarımızı hangi yönde değiştirdi?

Vegan ve vejetaryen beslenmeyi benimseyen insan sayısı gün geçtikçe artıyor. Hayvan hakları ve karbon ayak izinin azaltılması için tercih edilen vegan ve vejetaryen beslenme önümüzdeki yıllarda artan nüfusun beslenme ihtiyacına da çare olarak düşünülüyor. Her ne kadar sağlıklı olup olmadığı tartışma konusu olsa da gıda sektörü son yıllarda vegan ve vejetaryenlere uygun olan bitkisel bazlı ürün piyasasına da bu anlamda hızlı bir giriş yaptı.

Vegan, Vejetaryen, Pesketaryen Gibi Beslenme Şekilleri

“VEJETARYEN BESLENMEYE DOĞRU BİR DÖNÜŞ VAR”

Vegan-vejetaryen beslenme çeşidi ile ilgili olarak en çok merak edilen “ne kadar sağlıklı” sorusuna karşılık değerlendirmelerde bulunun Dr. Öğretim Üyesi Fitnat Şule Çakar bu beslenme tarzının yeni konuşulsa bile ilk çağlardan beri var olduğunu aktardı. Dr. Öğretim Üyesi Fitnat Şule Çakar yine de son zamanlarda özellikle vejetaryen beslenme alışkanlıklarının arttığını ifade ederek, “Dünya geneline baktığımızda vejetaryen beslenme ilk çağlardan beri var yani yeni bir beslenme tarzı değil. Kişilerin bitkisel bazlı beslenmeyi tercih etmesinin farklı nedenleri var, bazı gruplar dini inançları gereği, bazıları hayvan haklarının korunması için bu beslenme çeşidine yöneliyor. Fakat son zamanlarda özellikle sağlıklı olduğu düşüncesi ile bu beslenmeye yönelen insanlar var. Yani görüyoruz ki çeşitli nedenlerle vejetaryen beslenmeye doğru bir dönüş var. Bugün baktığınızda sürdürebilir beslenme çok önemli bir konu. Besinlerin elde edinmesinde, çevreye en az zarar veren, suyu en az kullanan besinlere döndüğümüz için vejetaryen beslenmeye doğru bir kayma söz konusu. Artışın nedeni sadece sağlıklı beslenme değil de hayvansal kaynaklı besinlerdeki fiyat artışı ya da bulamama gibi nedenlerden de olabilir. Asıl önemli olan isteyerek bu beslenme şeklini seçmek. Eğer böyle besleniliyorsa bir takım eklemelerle doğru beslenme yapılabilir” dedi.

#sağlık #vegan #vejetaryan
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